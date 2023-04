Prefeitura e agência alemã debatem a implantação de ônibus elétricos em Belém

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, acompanhado da titular da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob), Ana Valéria Borges,

se reuniram com representantes da Agência de Cooperação Alemã Deutsche Gesellschaft fur Internacional Zusammenarbeit (DIZ), Vagner Rigon e Tatiana Bermudez, onde foi debatido o contexto do transporte público de Belém, além de traçar o planejamento para o processo de implantação de ônibus elétrico na cidade.

Os representantes da agência alemã informaram sobre projetos já implantados pelo Brasil pela empresa, além de treinamentos, cursos para motoristas mulheres de ônibus elétrico e processo de pesquisa sobre empresas de energia, entre outros.

Ainda serão realizadas nos próximos dias pesquisas in loco para entender o contexto destes profissonais, estrutura adequada e o que será necessário para investir no transporte sustentável.

Iniciativa internacional

A capital paraense é uma das primeiras a despertar o interesse da iniciativa TUMI E-BUS mission (Transformative Urban Mobility Initiative) que tem a missão de apoiar 20 cidades na transição para a inserção de ônibus elétricos.

A iniciativa TUMI é financiada pelo Ministério Alemão de Cooperação Econômica e Desenvolvimento (BMZ), o grupo de organizações está constituído por: C40 Cities, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), The International Council on Clean Transportation (ICCT), The Institute for Transportation and Development Policy (ITDP), ICLEI – Local Governments for Sustainability, The International Association of Public Transport (UITP) y World Resource Institute (WRI).

Texto: Joyce Assunção

Fonte: Agência Belém/Foto: Cinthia Luna/Comus