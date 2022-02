Prefeitura e Arte pela Vida fazem ação nesta terça-feira de testagem HIV/Aids, hepatites virais e Sífilis 

Nesta terça-feira (22) a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma), junto com a Ong “Arte pela vida”, vão promover uma ação de informação, aconselhamento, prevenção e testagem de HIV/Aids, Hepatites B e C e Sífilis, no horário das 11h ás 16h, no shopping João Alfredo, na Campina.

A ação tem como objetivo sensibilizar moradores e frequentadores da área comercial de Belém sobre a importância da prevenção a estas doenças e do diagnóstico precoce para o tratamento.

Durante a ação também terá uma mesa redonda abordando a prevenção das infecçoes Sexualmente Transmissíveis (IST´s), distribuição de preservativos, além de uma programação cultural com apresentação de teatro, show musical, carimbó e sorteio de prêmios.

Confira a programação completa:

11h às 16h – Testagem e Aconselhamento de HIV/Aids pela equipe da Sesma – testes IST/Aids, Hepatites Virais e distribuição de preservativos masculinos e femininos.

12h às 13h – Mesa redonda. Participantes: Edgar Barra (coordenador de Referência técnica de IST/Aids e Hepatite Virais da Sesma); Francisco Vasconcelos (coordenador geral da Ong Arte pela vida); Amélia Garcia (representante das cidadãs positivas do Pará, secretária financeira do grupo de mulheres prostitutas do Estado do Pará, secretária executiva da Ong Arte pela Vida, PM reformada e paciente vivendo 29 anos de HIV/Aids), Sônia Baltazar (representante da RNP+ -Rede de pessoas vivendo – em Ananindeua, voluntária da Ong Arte pela vida, empreendedora da feira de empreendedorismo LGBTQIA+2022).

13h30 às 14h30 – Apresentação teatral da Cia de Teatro musas com a peça “POSITHIVOS”

14h30 às 15h30 – Show musical: Banda D’Boa (projeto de músicos Ong Arte pela Vida); Grupo de dança Carimbó de Mosqueiro Bira Marques.

Foto: Reprodução Internet healiya