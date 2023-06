Prefeitura e artesãos comemoram os oito anos do Cristo Rei-Centro de Artesanato do Tapajós

A Prefeitura de Santarém, através da Secretaria Municipal de Turismo (Semtur), e os artesãos comemoraram na sexta-feira, 23, os oito anos de fundação do Cristo Rei -Centro de Artesanato do Tapajós. A programação começou com um café da manhã, seguido por oficinas de pintura ministradas pelo artesão Márcio Dezincourt e pela artesã Dolores.



O Centro de Artesanato foi inaugurado no dia 22 de junho de 2015 e tem o objetivo de promover a cultura, alavancar o turismo e fomentar novos negócios, além de proporcionar à sociedade um grande atrativo turístico e de entretenimento, levando os turistas a conhecerem a história do município de Santarém, contada em peças de arte feitas manualmente.



O representante da classe dos artesãos, Jackson Teixeira falou sobre a importância do espaço, não apenas pelo custo benefício, mas por trazer reconhecimento da classe e da beleza das suas peças. O Cristo Rei é uma vitrine e isso é de grande importância.



“Que o Cristo Rei seja um espaço duradouro e que seja receptivo com todos os artesãos, que seja um espaço de acolhida, de emoção, de alegria e de trabalho”, destacou.



O secretário de Turismo, Alaércio Cardoso, afirmou que o Cristo Rei foi idealizado para ser a casa dos artesãos do município de Santarém, constituindo-se em um espaço coletivo contemplado com políticas públicas voltada ao segmento.



O Cristo Rei abriga direta e indiretamente em torno de 300 a 400 artesãos, sendo que em Santarém 600 profissionais do artesanato são cadastrados em um programa nacional que ajuda a trazer incentivo e profissionalismo.



“O Cristo Rei é uma vitrine para apresentar a classe aos nossos turistas e visitantes, além de contribuir na exposição e comercialização de sua arte. O centro, também, funciona como um espaço de capacitação onde são realizadas várias oficinas que levam o conhecimento adquirido de geração em geração”, finalizou.



Imagens: Agência Santarém