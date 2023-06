Prefeitura e BID tratam sobre cooperação técnica para criação de plano sustentável às ilhas de Belém

Representantes da Prefeitura de Belém e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) se reuniram para construir um termo de cooperação técnica, com o objetivo de desenvolver um Plano Sustentável para as Ilhas de Belém. A proposta é que sejam elaborados projetos para o fortalecimento do turismo sustentável, mobilidade fluvial, infraestrutura e saneamento.

No encontro, a Prefeitura elencou como prioridade um roteiro turístico para as ilhas, articulado ao selo de Cidade Criativa da Gastronomia e ao fortalecimento de cadeias produtivas sustentáveis.

Além da implantação do projeto Corredores Fluviais da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), que pretende estruturar dez terminais hidroviários em um trajeto que poderá partir da Universidade Federal do Pará (UFPA), passando pela ilha do Combu e que vá até a ilha de Cotijuba. E, uma proposta de desenvolvimento de planos de implantação de gestão de resíduos líquidos e sólidos, bem como de distribuição de águas para todas as ilhas.

Compatibilidade – A equipe do BID reconheceu no encontro, realizado nesta quinta-feira, 15, a importância da Prefeitura ter apresentado as prioridades das ilhas, sobretudo, por terem como foco o desenvolvimento sustentável. Ressaltou, ainda, a compatibilidade entre as propostas do município e os projetos já desenvolvidos pelo Banco e manifestou o compromisso em desenvolver uma proposta de cooperação que contemple os interesses da população de Belém, a partir das possibilidades oferecidas pela instituição financeira.

Representando a Prefeitura de Belém estiveram presentes vice-prefeito de Belém, Luiz Araújo (Secont/ COP-30); secretário municipal de Coordenação Geral de Planejamento e Gestão (Segep), Cláudio Puty; e presidente da Fundação Escola Bosque (Funbosque), Allickson Lopes. A equipe do BID foi composta por Katia Fenyves, especialista em Mudança Climática e Sustentabilidade; Denise Levy, especialista em Turismo; e Tiago Pena, especialista em Água e Saneamento.

Texto: Prefeitura Municipal de Belém

Fonte: Agência Belém/Foto: Kristina Costa