Prefeitura e Caixa Econômica firmam contrato de financiamento de R$ 100 milhões para obras em Belém

A concretização de assinatura do contrato de empréstimo R$ 100 milhões para investir em obras estruturantes na capital paraense ocorreu na manhã desta quinta-feira, 23, entre a Prefeitura de Belém e a Caixa Econômica Federal, por meio do programa Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa).

O recursos será investido em obras de macrodrenagem, pavimentação, ações de combate a alagamentos, da nova Senador Lemos e reformas do Mercado de São Brás e Ver-o-Peso.

A assinatura do contrato de financiamento ocorreu na sede da Caixa Ecônimca Federal, localizada no bairro de São Brás, em Belém. “Estou na sede da Caixa Econômica para cumprir duas missões: assinar o contrato de operação de crédito, garantindo a liberação de R$ 100 milhões para obras importantes para toda Belém. E participar da inauguração da Sala das Cidades e Estados, uma iniciativa da instituição financeira, sob a orientação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva”, informou o prefeito Edmilson Rodrigues.

Segundo o prefeito Edmilson, as agências da Caixa Econômica vão funcionar com sala das Cidades e Estados para atender prefeitos e governadores em todo o país. “Então, na condição de prefeito posso dispor desse espaço, para tratar sobre projetos com a equipe técnica da Caixa, inclusive com a assessoria dela, que é de altíssimo nível. Assim, há condição de viabilizar mais recursos, para investir nos dias de hoje e futuramente em várias áreas da nossa linda cidade”.

Participaram do ato de assinatura do contrato os representantes da Caixa Econômica Federal: superintendente da Rede, Maria de Fátima Malheros; superintendente Executivo de Governo, Ubirajara da Silva; e a gerente de Filial da Caixa, Josiane Araújo. Além do prefeito Edmilson, também estiveram presentes pela Prefeitura de Belém os secretários municipais de Habitação (Sehab), Rodrigo Moraes; Planejamento e Gestão (Segep), Cláudio Puty, e de Finanças (Sefin), Káritas Rodrigues.

Texto: Joyce Assunção

Fonte: Agência Belém/Foto: Marcio Ferreira/Ag Belém