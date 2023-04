Prefeitura e clubes de futebol de Belém debatem parceria para fomentar o futebol feminino

A Prefeitura de Belém objetiva fomentar o futebol feminino, visando a uma possível candidatura da capital paraense como sede da Copa do Mundo de Futebol Feminino, que pode ser realizada no Brasil em 2027.

Na tarde desta segunda-feira, 10, uma reunião no Gabinete Municipal, entre órgãos da gestão municipal e representantes do Clube do Remo e Paysandu, iniciou um planejamento para ações de desenvolvimento do futebol feminino em Belém.

O prefeito Edmilson Rodrigues ressaltou que é necessário desenvolver a prática e o profissionalismo no futebol feminino e tudo isso por meio de parcerias.

“Essa é uma área que vai ter uma ação mais sistemática de governo. Formação e projeção para meninas que são apaixonadas por futebol e queiram ser profissionais. Vamos mapear ações voltadas para o futebol feminino e buscar parcerias, convênios com os clubes da cidade, que oferecem o futebol feminino”, explicou o prefeito.

Parcerias para desenvolver o futebol feminino

Foram debatidas algumas propostas, como parcerias com os clubes de Belém que possuem times femininos de futebol, bolsa para atletas que praticam a modalidade e um acompanhamento médico, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), para as jogadoras.

Para a conselheira do programa Tá Selado (plenárias de participação cidadã) e integrante da torcida organizada “Feminina Azulinda”, Marilene Pinheiro, é um grande passo o governo municipal debater o fortalecimento da modalidade. “Para o futebol feminino dar um alavancada é necessário um apoio e uma intervenção dos governos municipais e estaduais. É de grande importância a Prefeitura de Belém nos chamar para essa reunião. Essas meninas só precisam de incentivo”.

Participaram da reunião as titulares das secretarias municipais de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), Carolina Quemel; de Educação (Semec), Araceli Lemos; a diretora de Responsabilidade Social do Paysandu, Simone Ettinger; e a diretora da Mulher-Remo, Áurea Diniz.

Texto: Victor Miranda

Fonte: agência Belém/Foto: Ryssa Tomé/Comus