Prefeitura e Comdca entregam mais de três mil brinquedos para crianças e adolescentes de instituições em Santarém

A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (Semtras), e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Comdca), dando continuidade ao fortalecimento da política da infância através do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, realizou, sexta-feira, 23, repasse de recursos em termos de fomento para instituições não governamentais.



De acordo com a vice-presidente do Comdca, Roselene Andrade, o Conselho abriu edital para que instituições pudessem inscrever seus projetos e ter acesso a destinação de recursos para o custeio de brinquedos. Através de Termo de Fomento, quatro instituições foram habilitadas no edital: Associação Santarena de Estudos e Aproveitamento dos Recursos da Amazônia (Seara), Mão Cooperadora, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Santarém (Apae) e o Projeto Saúde e Alegria. Essas instituiçõed foram beneficiadas com aproximadamente três mil brinquedos.



O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) traz o artigo fortalecendo o que está na constituição sobre o direito de brincar, primordial no desenvolvimento integral, cognitivo, social, emocional de crianças e adolescentes.

De acordo com Roselene Andrade, mais uma vez, as instituições Seara, Apae e Mão Cooperadora seguiram o diferencial no seu processo, além de atender as famílias vinculadas diretamente, elas também vão atender crianças e adolescentes de outras instituições que ainda estão em processo de habilitação no Conselho e estão localizadas em áreas de abrangências das instituições.



“A Apae atendeu o 3º e 35º Batalhão de Polícia Militar, que desenvolvem projetos para crianças e adolescentes; a SEARA, o projeto Irmã Dulce dos Pobres e a Mão Cooperadora atendeu a projetos da área PAC do bairro Uruará, na área Verde e em Alter do Chão”, esclareceu Roselene.

A vice-presidente do Comdca destacou, ainda, recentemente que recebeu a visita de auditores que verificaram como era feita a prestação de contas com as instituições.



“A gente recebeu elogios pela forma com que realizamos nossas prestações de contas entre as instituições. É importante reforçar esse trabalho que vocês realizam com relação a efetividade com esse recurso, para que dessa forma a gente consiga continuar com a captação de recursos sendo uma referência no município, por que a gente tem a certeza que esse recurso que fica ele é devidamente aplicado e isso faz com que a gente consiga ampliar essa captação e assim ampliar nossos Termos de Fomento. No início de 2023, nós estaremos lançando nosso Termo de Fomento e pedimos que as instituições que ainda não fazem parte do Comdca mandem os projetos de suas instituições, para poder apresentar seus projetos para que consigam atender as exigências do edital e a gente consiga ampliar o número de instituições para que estejam aptas e alcançar com mais efetividade esse trabalho com crianças e adolescentes”, informou Roselene.



A APAE reconheceu e agradeceu o relevante trabalho realizado pela Semtras em parceria com o Comdca.



“É importante a gente trabalhar sempre em parceria, a gente depende desses projetos, para que a gente possa desenvolver nossas atividades. Eu posso dizer a você, Celsa, e Roselene que esses brinquedos chegaram em uma hora certa, no dia 21 realizamos a nossa confraternização com as famílias dos nossos usuários e tivemos a oportunidade de fazer a entrega desses brinquedos e vocês não imaginam a felicidade dessas crianças. Nós não tínhamos brinquedos, não tínhamos como adquirir. Quando a gente vê a felicidade dessas crianças, isso realmente nos traz um conforto de que a gente está fazendo alguma coisa em prol dessas crianças”, relatou Jacirene Façanha, presidente da APAE.



Adalgisa Lima, presidente da SEARA, afirmou estar feliz, em mais uma vez, ter a oportunidade de receber os brinquedos, e, também, beneficiar outras instituições.



“Eu acredito que onde existe o nome de Deus, é onde existe um coração solidário, com certeza a abundância vai ser sempre, sobretudo, para as crianças que a gente quer ajudar. Foi muito bom poder entregar esses brinquedos e ver quantas crianças a gente fez feliz”, disse Adalgisa.

Cintia Trindade, representante da Mão Cooperadora, explica que a instituição desempenha um trabalho no contra-turno em uma escola na Área Verde e algumas ações sociais são realizadas, também, no bairro da Vila União em Alter do Chão, e também no Uruará.

“Ontem, estivemos no Uruará fazendo as entregas e as crianças ficaram muito alegres. No domingo, iremos fazer a entrega em Alter do Chão e na Área Verde e de fato as instituições não tem recursos fechados para brinquedos, então esse trabalho é muito importante para nossas crianças e famílias que são atendidas pela Mão Cooperadora. Nós agradecemos essa parceria com a Secretaria e o Comdca”, ressaltou Cintia.



Os batalhões 3º e 35º da Polícia Militar também estiveram presentes na entrega simbólica dos brinquedos.



O subtenente PM Clodaldo informou que os batalhões entregaram brinquedos nos bairros Salvação, Juá e Alvorada.



“Nós sabemos que hoje a violência está em todos os lugares. Trabalho no 3º BPM há 18 anos e trabalho atualmente com o programa PMzito que desenvolve ações para a erradicação da violência e o combate às drogas, com a finalidade de trabalhar com a polícia comunitária como forma de aproximar a PM do cidadão. Então, hoje agradecemos esse trabalho muito importante, por saber que existe uma preocupação com o Poder Público com políticas públicas. Agradecemos de coração por meio do nosso comandante Valério do 3º BPM”.



O 35° BPM também esteve presente. “A gente agradece essa parceria em possibilitar essa entrega de brinquedos para as crianças e poder ver um sorriso que o ano todinho, às vezes, não tem condições de desfrutar desse lazer. O 35º BPM está terminando a nossa quadra e vai conseguir trazer esse projeto para dentro do batalhão, informou o 2º Tenente Emídio.

Rafael Souza, representante da Associação Irmã Dulce dos Pobres, falou sobre a alegria em receber os brinquedos, através da SEARA.

“Sem parcerias, a gente não consegue e a gente quer manter este vínculo ainda mais forte para 2023. Queremos agradecer por todo apoio”, agradeceu Rafael.



A secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social, Celsa Brito, disse estar muito feliz em poder contribuir para que mais crianças pudessem receber um brinquedo neste Natal.

“Mesmo nesse ato simples aqui na Secretaria, a gente vai vislumbrando as entidades de Santarém, através do Comdca, com essa parceria com os brinquedos. É importante cada vez mais reforçar que essa parte do brincar, do lazer, de confraternizar que as famílias vão ter através da chegada desses brinquedos. Obrigada a todos vocês. O Comdca tem feito sempre essa parceria e são os desafios das instituições estarem caminhando corretamente para que possa fazer essa via de mão dupla com essas instituições que estão com cadeiras dentro do Conselho. Desejamos que mais entidades possam estar aptas para estar recebendo esses benefícios, disse Celsa Brito.



