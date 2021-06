Prefeitura e estado assinam termo para início das obras do novo Pronto Socorro de Belém

A prefeitura municipal de Belém e governo do Estado assinaram, nesta segunda-feira, 31 de maio, o Termo de Entrega da Homologação e Adjudicação de Processo Licitatório para início das obras do novo Hospital de Pronto Socorro de Belém. A obra é fruto da emenda parlamentar viabilizada pelo prefeito Edmilson Rodrigues, em 2014, quando ainda exercia o mandato de deputado federal.

O novo hospital, que será localizado no km 8,5 da avenida Augusto Montenegro, ampliará o atendimento de saúde na região metropolitana de Belém e, principalmente, nos bairros do Benguí e Tapanã e nos distritos de Outeiro e Icoaraci.

Acesso mais fácil – “O terreno localizado na Augusto Montenegro vai permitir o acesso mais fácil das ambulâncias ou mesmo de outros veículos que, porventura, tentem salvar a vida de um acidentado. É um hospital muito importante. Nós tínhamos o da 14 de março, depois nós fizemos o Pronto Socorro do Guamá. Agora o governo do estado construirá o hospital do Bengui, com recursos federais. E eu tenho a honra de ter sido, como deputado federal, um dos lutadores para viabilizar os 50 milhões de reais, que vão garantir a execução dessa obra”, explicou o prefeito de Belém. “Por ser um hospital de urgência e emergência, depois de construído, será repassado à prefeitura”, enfatizou.

Obra – O novo hospital disponibilizará à população da região metropolitana e distritos, cerca de 110 leitos. A unidade será estruturada em um terreno de 32.500 m² e terá uma área construída em torno de 28.595 m², distribuídas em três níveis: térreo, pavimento superior e subsolo de estacionamento.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Maurício Bezerra, o novo Pronto Socorro é um grande avanço para Belém e para o estado do Pará. Será um hospital totalmente público do Sistema Único de Saúde (SUS) que funcionará 24h, de portas abertas. “Será o mesmo modelo de atendimento dos dois prontos-socorros de Belém, PSM do Guamá e PSM Mário Pinotti”, ressaltou o titular da Sesma.

Investimento – A construção está orçada no valor de R$ 145.996.619,11. A previsão de execução é de 20 meses. Com as obras concluídas, o atendimento abrangerá diversos bairros dos distritos de Belém. “É importante a gente valorizar essas ações conjuntas entre a prefeitura e o governo do Estado. Essa união do poder público vai trazer dignidade para a nossa população, sobretudo em regiões tão carentes, como são os distritos de Icoaraci, Outeiro e Mosqueiro. Em Icoaraci, por exemplo, a gente tem uma grande demanda, nós temos várias áreas que as unidades de saúde não abarcam”, destacou a agente distrital de Icoaraci, Ellana Silva.

O governador do Estado, Helder Barbalho, ressaltou que, a partir do crescimento populacional da cidade, ao longo dos anos, as demandas de atendimentos de urgência e emergência aumentaram, desde a inauguração, em 2001, do Pronto Socorro do Guamá. “Os desafios em saúde acompanharam o crescimento populacional e nós precisamos agora de estrutura, para que esta região da cidade desafogue o atendimento na 14 de março e desafogue o atendimento no Guamá”, disse o governador. “Isso deve fazer com que as pessoas que moram aqui não precisem se deslocar e cortar a cidade inteira, para poder ter um atendimento de urgência e emergência”, acrescentou.

Além do prefeito de Belém e do governador do Estado, também participaram da cerimônia secretários municipais e estaduais, vereadores, deputados estaduais e federais.

Fonte: Agencia Belem