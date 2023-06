Prefeitura e Governo do Estado estão unidos para oferecer lazer e segurança nas férias de julho em Outeiro

A Prefeitura de Belém, por meio da Agência Distrital de Outeiro (Arout), realiza uma série de melhorias na ilha, para garantir as férias de julho deste ano mais atraente e convidativas. Para isso, vários órgãos estão envolvidos na execução dos trabalhos, voltados desde as áreas de infraestrutura, como pavimentação asfáltica, até do lazer, com programação recheada de atividades esportivas.

As secretarias municipais de Saneamento (Sesan), de Urbanismo (Seurb), de Meio Ambiente (Semma), de Turismo (Belémtur), de Saúde (Sesma), de Esporte, Juventude e Lazer (Sejel), e de Planejamento e Gestão (Segep), além da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob), Guarda Municipal de Belém (GMB), Defesa Civil de Belém, Polícia Militar e Conselho Tutelar da região distrital vão trabalhar de forma integrada para atender a população no veraneio de 2023.

A Administração da Arout adianta que entre as programações previstas estão os torneios esportivos, como de futsal e voleibol, e concurso de beleza Garota Verão 2023, assim como outras modalidades para animar quem fizer a opção de curtir o verão amazônico na ilha e também em Cotijuba.

Obras e serviços – Um dos aspectos fundamentais para garantir o conforto e a segurança dos visitantes são as obras de infraestrutura que a Prefeitura vem realizando na região distrital, como revitalização e saneamento da rua Franklin de Menezes, via principal de acesso à praia Grande de Outeiro, atendendo uma das demandas dos moradores a partir do Programa de Participação Popular, Tá Selado.

Além disso, a administração municipal está investindo nos serviços de roçagem e limpeza das principais vias e praias do distrito. O objetivo é garantir um ambiente limpo e agradável. Continuamente, a Sesan tem mobilizado seus trabalhadores para a retirada do mato, limpeza das vias e áreas de acesso às praias e espaços de lazer de Outeiro.

Para afinar, ainda mais, as ações integradas na Arout, está prevista uma reunião para a quinta-feira, 22. Nesse encontro, serão debatidos vários pontos de pautas relacionados às férias do próximo mês de julho, na perspectiva de atender a todos na ilha, desde o morador, como os visitantes e comerciantes dos balneários.

* Com informações de Luka Santos – Arout.

Texto: Prefeitura Municipal de Belém

Fonte: Agência Belém/Foto: Joyce Ferreira/Agência Belém