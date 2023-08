Prefeitura e Governo do Estado fazem ação educativa para alertar torcedoras sobre importunação sexual

A Prefeitura de Belém participou, por meio da Guarda Municipal de Belém (GMB), atuou de forma integrada a outros órgãos da segurança do Pará na ação de conscientização na parte externa do estádio Leônidas Sodré de Castro – Curuzu, antes da partida entre o Paysandu e Pouso Alegre(MG), neste domingo, 20.



Os guardas municipais, que fazem parte do Programa Pró-Mulher Pará, abordaram as torcedoras para orientá-las como se protegerem do crime de importunação sexual nos estádios de futebol. Durante a ação educativa foram distribuídos panfletos informativos sobre esse tipo de violência contra a mulher, previsto no Artigo 215 A, do Código Penal Brasileiro, que prevê pena de um a cinco anos de reclusão, além de orientar as mulheres a denunciarem, caso sejam vítimas desse tipo de violência no estádio.



“A GMB vem combatendo a violência de gênero dentro dos estádios e em locais públicos. Hoje, na Curuzu, tivemos a oportunidade de conversar e explicar às torcedoras, sobretudo, como se defenderem e denunciarem, caso sejam vítima desse delito. O que queremos é que denunciem, porque, a partir dos depoimentos, para prevenir novas práticas de importunação sexual”, ressaltou o inspetor da Divisão de Operações, Élcio Vale.



A torcedora Angélica de Jesus, de 37 anos, entende que a campanha de Combate à Importunação Sexual é importante. Ela disse que vai compartilhar as informações recebidas com suas amigas e familiares. “Essa campanha é muito importante e eu não sabia que era um tipo de crime. Agora, sei como me defender”, enfatizou.



Texto: Thais Veiga

Fonte: Agência Belém/Foto: GM Soares