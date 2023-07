Prefeitura e Governo do Estado fomentam o turismo gastronômico em Mosqueiro

No dia em que a ilha de Mosqueiro, distrito de Belém, completa 128 anos de fundação, a Prefeitura Municipal deu início à programação de aniversário destacando o potencial gastronômico da ilha.

A agenda começou com uma visita ao Praia Bar, espaço que está sendo reformado pela gestão municipal, com previsão de entrega no segundo semestre deste ano, com pretensão de ser sinônimo de fomento do turismo gastronômico no distrito.

No local, funciona a primeira turma do primeiro curso Gastronomia de Mosqueiro, uma parceria da Prefeitura de Belém e Governo do Pará, por meio da Universidade do Estado do Pará (Uepa). A iniciativa busca valorizar o potencial gastronômico do distrito e qualificar as pessoas que já trabalham com alimento no local.

A jovem Jackelinne Rodrigues faz parte da turma formada por 40 alunos. Com alguns de seus familiares, ela administra um restaurante na ilha. “Nós, moradores de Mosqueiro, estamos hoje realizando o sonho de cursar uma graduação, que vai fomentar a economia e o turismo em nossa ilha”, disse a universitária.

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, acompanhou o dia de aula dos alunos do curso. “Se sonhamos com o desenvolvimento econômico e com a valorização do turismo, é preciso incluir Mosqueiro cada vez mais nesse roteiro. E esse curso é uma das iniciativas para que isso ocorra”, disse o prefeito.

Gastronomia com segurança

Para valorizar e qualificar a produção gastronômica do distrito de Mosqueiro, a Prefeitura entregou a 200 trabalhadores informais da ilha a Carteira de Manipulador de Alimentos, documento fundamental para comercializar alimentos com segurança e garantia de procedência. Tapioqueiras, barraqueiros e feirantes receberam o documento na sede do Cursinho Popular de Mosqueiro, no bairro da Vila.

O prefeito de Belém também entregou o certificado para 43 alunos que participaram dos cursos de Processamento de Frutas, Produção de Doces e de Floricultura, Jardinagem e Paisagismo realizado pelo programa Donas de Si, do Banco do Povo de Belém.

A autônoma Edna Trindade, que trabalha com a venda de chopp de frutas nas praias de Mosqueiro recebeu o certificado. “Com essa certificação, eu vou ter mais segurança para trabalhar, porque, agora, sei como manusear minhas frutas para oferecer um produto de qualidade aos meus clientes”, disse Edna, que participou do curso de Processamento de Frutas.

Texto: Fabricio Lopes

Fonte: Agência Belém/Foto: Joyce Ferreira/COMUS