Prefeitura e governo estadual se unem para assegurar abastecimento de pescado na Semana Santa

A Semana Santa se aproxima e o preço do peixe comercializado nas feiras e mercados municipais de Belém apresentou novas altas.

Para garantir o abastecimento e o consequente equilíbrio no preço do produto durante o período de maior consumo do pescado, a Secretaria Municipal de Economia (Secon) reuniu nesta sexta-feira, 18, com os representantes da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e de Pesca (Sedap) e do Departamento Intersindical de Pesquisa e Estudos Socioeconômicos (Dieese-PA), para as primeiras articulações sobre as políticas do pescado na Semana Santa.

Preço em alta

Segundo a pesquisa da Secon e Dieese/PA, a maioria do peixe comercializado nas feiras e mercados municiais de Belém segue, pelo terceiro mês consecutivo, com alta de preço. A estimativa é de que as elevações continuem até o período da Semana Santa.

Neste mês de janeiro, os aumentos mais expressivos estavam nas seguintes espécies: Cação com alta de 11,57%, seguido da Sarda 8,71%; Pratiqueira 8,61%; Filhote 8,37%; Curimatã 8,11%; Tucunaré 8,00%; Peixe Pedra 6,97%; Aracu 6,85%; Dourada 6,50% e o Tambaqui com alta de 6,06%.

“O estudo dos valores dos pescados comercializados nos últimos 12 meses (janeiro 2021 a janeiro 2022), também revelou altas de preços na maioria das espécies e em alguns casos com reajustes bem superiores à inflação, estimada em torno de 10% para o mesmo período ”, observa o supervisor técnico do Dieese no Pará, Roberto Sena.

Decreto

O secretário municipal de Economia, Apolônio Brasileiro, explica que para garantir o abastecimento do peixe na mesa da população durante a Semana Santa, foi criado um Grupo de Trabalho para analisar a oferta do pescado nesse período e enviar ao prefeito Edmilson Rodrigues parecer quanto à necessidade de reedição do decreto municipal, que restringe à saída do pescado para outras regiões durante os quinze dias que antecedem à sexta-feira santa.

A meta do grupo e da gestão municipal é assegurar o abastecimento de Belém no período e, com a ampliação de oferta, diminuir a pressão sobre os preços.

Ação integrada

Secon e Sedap também devem coordenar ações integradas junto aos órgãos municipal e estadual, com o objetivo de reforçar as ações de fiscalização do pescado. Entre as entidades parceiras nessa iniciativa estão o Departamento de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde (Devisa/Sesma), Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan), Guarda Municipal de Belém (GMB), Defesa Civil, Polícia Militar (PM), Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) e Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro/Pa).

Feira do Pescado

As ações da Prefeitura de Belém para a Semana Santa contam também com o apoio do Governo do Estado, através da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e de Pesca (Sedap), em mais uma edição da Feira do Pescado.

“Em decorrência da pandemia e dos lockdowns, ano passado lançamos a I Feira do Pescado Delivery e Drive Thru. Devido à ótima aceitação pelo público, este ano, além das feiras presenciais continuaremos com o segmento de entregas e drives, assim mais pessoas poderão ter acesso aos pescados ofertados”, destaca o coordenador de pesca da Sedap, Allan Pragana.

Texto: Roberta Corrêa

Fonte: Agência Brasil/Foto: Ascom