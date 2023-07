Prefeitura e Governo Federal deliberam sobre dois grandes eventos que acontecem em Belém no mês de agosto

A Prefeitura de Belém e o Governo Federal seguem dialogando para preparar, de forma conjunta, a logística dos grandes eventos que serão realizados em Belém nos próximos meses. Na tarde desta terça-feira, 18, o prefeito Edmilson Rodrigues recebeu a secretária-executiva adjunta da Secretaria-Geral da Presidência da República, Tânia Maria de Oliveira, para debater a estrutura organizacional do “Diálogos Amazônicos” e da “Cúpula da Amazônia”.

Os encontros serão realizados no mês de agosto e são parte dos grandes eventos sediados na capital paraense que vão anteceder a COP-30, em 2025. O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, explica os objetivos: “A reunião nessa terça-feira foi para discutir os eventos e as necessidades de preparar a logística, dadas as questões dos espaços onde ocorrerão os encontros, e de transporte e de limpeza urbana, na qual vamos envolver cooperativas para a coleta de resíduos visando à sustentabilidade e à reciclagem”, explicou o prefeito.

A secretaria-geral da Presidência da República, Tânia Maria de Oliveira, complementa: “Essa reunião é para discutir essa estrutura organizacional, para deliberar sobre as responsabilidades do Governo Federal, Estadual e as responsabilidades do município de Belém. Esse encontro com o prefeito Edmilson Rodrigues foi muito importante para trocarmos ideias acerca de questões dessa atuação da Prefeitura na construção dos Diálogos”.

Eventos

Os “Diálogos Amazônicos’ visam escutar a sociedade civil organizada na Amazônia, por meio de plenárias, com o objetivo de apontar soluções para os problemas da maior floresta tropical do mundo. O evento será realizado de 4 a 6 de agosto, no Hangar – Centro de Convenções da Amazônia. Já a “Cúpula da Amazônia” acontecerá nos dias 8 e 9 de agosto e vai reunir os presidentes dos países amazônicos.

“Teremos uma participação bastante grande de pessoas como ambientalistas, movimentos indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais em geral, para que possamos entregar aos presidentes documentos clamando por decisões na perspectiva de redução da pobreza e combate à crise climática: queremos que os presidentes dos países amazônicos construam conosco um caminho alternativo de desenvolvimento e vejam os problemas reais dos povos amazônicos”, explicou o prefeito Edmilson Rodrigues.

