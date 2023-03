Prefeitura e Junta Comercial buscam alternativas para acelerar abertura e licenciamento de empresas na capital

Prefeitura de Belém e Junta Comercial do Estado do Pará (Jucepa) se reuniram na manhã desta quarta-feira, 29, com objetivo de debater sobre medidas que possam desburocratizar o processo de abertura e licenciamento de novas empresas na capital paraense. Pelo entendimento de ambas organizações governamentais, a modernização do sistema é fundamental para dar agilidade ao serviço.

No encontro, ocorrido na sede da Jucepa, no bairro de São Brás, o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, esteve acompanhado dos titulares das secretarias municipais de Finanças (Sefin), Urbanismo (Seurb), Meio Ambiente (Semma) e Procuradoria Geral (PGM). Pela Jucepa, a presidente do órgão, Cilene Moreira, contou com a presença da sua equipe jurídica.

Na reunião, a presidente da Jucepa destacou a relevância da atualização do sistema no processo de registro e licenciamento de novos empreendimentos comerciais, a partir da automatização do processo sem gerar prejuízo ao erário municipal.

O prefeito Edmilson entende ser importante modernizar e dar celeridade a abertura de novas empresas, mas acrescenta que há a necessidade de ser dada atenção, ainda mais, para evitar possíveis fraudes.

Ele lembrou que o anseio de modernização do sistema para desburocratizar o processo de abertura e licenciamento de novas empresas se aproxima da ideia da Prefeitura em transformar a capital em uma cidade inovadora tecnologicamente, a partir do programa Belém Inteligente, que tem como “propósito sistematizar um conjunto de ações que apresentam Belém como a cidade da inovação”.

O prefeito Edmilson Rodrigues adiantou que na próxima semana ocorrerá uma reunião com a sua equipe, para que seja providenciado o processo de automatização do sistema no município e voltar a debater o assunto com a Jucepa.

Texto: Joyce Assunção

Fonte: Agência Belém/Foto: Joyce Ferreira/Agência Belém