Prefeitura é parceira do Governo do Estado em ação de cidadania para emissão de 10 mil carteiras de identidade

Dez mil Carteiras de Identidade devem ser emitidas por meio de uma ação de cidadania, realizada em parceria entre o Governo do Estado, através da Secretaria Regional de Governo do Oeste do Pará, Polícia Civil, Estação Cidadania e outras instituições de Estado, e a Prefeitura de Santarém. Até o próximo dia 22/12, no Ginásio Poliesportivo Professor Djalma Lima, serão realizados em média 600 atendimentos diários, com o objetivo de diminuir, prioritariamente, a fila de agendamentos. A ação começou ontem, quarta-feira, 07.



Amanda Rocha, 21 anos, aproveitou a oportunidade para emitir a segunda via do RG. “Como vou precisar viajar em janeiro vim aqui para agilizar a emissão dessa segunda via. Minha primeira identidade já estava atrasada há algum tempo. Pra mim essa ação foi ótima, porque já estava dando minha identidade como perdida, aí me enviaram via Whatsapp e vim logo no primeiro dia para garantir”.



Alexandre Maduro, secretário regional de Governo do Oeste do Pará, explica que os atendimentos serão realizados, sem interrupção, pelos proximos 15 dias.

“O nosso objetivo é atender o maior número de pessoas para dar celeridade a este serviço tão essencial. Por isso, por orientação do governador Helder Barbalho designamos as nossas equipes para chegar a esse objetivo que é o de zerar a fila de agendamentos”.



Presente durante o primeiro dia da ação, o prefeito Nélio Aguiar acompanhado da primeira dama e secretária de Assistência Social, Celsa Brito, afirmou que o município uniu esforços juntamente com toda equipe do Governo do Estado para apoiar esta ação. “É um número recorde. Serão 10 mil identidades emitidas com o objetivo de zerar a fila, nós queremos atingir essa meta. Então, as pessoas que estão com agendamento realizado ou aquelas que desejam emitir o documento, podem se dirigir ao Ginásio Poliesportivo, fazer sua triagem e aproveitar esses dias de trabalho com toda essa equipe. Para isso, a Prefeituta uniu forças, integrando secretarias municipais como a Semtras e Semag, entre outras”, explica o prefeito Nélio.

Serviço: Emissão de Carteira de Identidade



Local: Ginásio Poliesportivo de Santarém Professor Djlama Lima

Período: Até o dia 22/12

Horário: A partir das 08h

Documentos obrigatórios: Certidão de Nascimento, Casamento ou Averbação de Divórcio, duas fotos recentes 3 x 4, CPF e Comprovante de Residência.



Imagem: Ascom/PMS