Prefeitura e Semma investiga sobre a morte de macacos encontrados no Bosque

Na última sexta-feira (3), foram encontrados seis macacos mortos nas dependências do Bosque Rodrigues Alves, os macacos eram das espécies macaco-de-cheiro (Saimiri Sciureus).

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), informa que está trabalhando para investigar sobre as mortes que ocorreram neste dia.

Destes seis macacos, quatro foram encontrados próximo a parada de ônibus que fica localizada na avenida Almirante Barroso, esquina com a travessa Lomas Valentinas. Os outros dois animais estavam próximos á esquina da travessa Perebuí com a Almirante Barroso.

De acordo com a veterinária do jardim Zoobotânico da Amazônia, Juliana Bitencour, a morte dos animais podem ter sido por causas naturais ou por ação do homem.

A prefeitura está realizando uma parceria com a Universidade Federal da Amazônia (Ufra) para a realização das necropsias. Os veterinários do Bosque Rodrigues Alves estimam que o laudo, com o resultado do quem pode ter provocado o óbito dos animais deve sair dentro de 20 dias.

Quatro animais foram entregues para a Ufra, para que seja iniciados os exames de necropsia, enquanto o departamento de Zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) levou três dos animais mortos para identificar possíveis doenças, procedimento que é protocolar em casos de número elevado de mortes entre animais da mesma espécie.

Foto: A Província do Pará / Marina Moreira