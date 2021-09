Prefeitura e Ufra lançam vídeo-curso sobre a reutilização do óleo de cozinha

Como parte das programações do “Setembro Verde”, a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), e a Univerdidade Rural da Amazônia (Ufra) lançaram o vídeo-curso de produção de sabão e sabonete, a partir da reutilização do óleo de cozinha.

O vídeo foi exibido neste sábado, 18, no Horto Municipal, com a presença do Prefeito, Edmilson Rodrigues. Segundo a Coordenação de Educação Ambiental e Desenvolvimento Comunitário da Semma, Cláudia Kawage, a importância da iniciativa se faz pelo alerta feito à população em relação à preservação do meio ambiente.

“Esse vídeo acaba sendo um chamado para as pessoas não jogarem fora o óleo de cozinha, porque contamina a natureza e os rios. A partir dele, aprendemos sobre os impactos ambientais e sociais do uso inadequado do óleo de cozinha nas nossas vidas. Então, serve também para alertar as pessoas em relção ao cuidado adequado do uso desse resíduo e,consequentemente, aprenderem a técnica para transformá-lo em um material útil e que pode gerar renda”, disse.

A representante do Instituto de Gestão de Recursos Hidrícos da Ufra Vânia Neo, conta que a ideia do vídeo em transformar óleo de cozinha em produtos de limpeza surgiu com o cenário pandêmico. “Ao longo dessa pandemia, uma das coisas que me deixou muito inquieta foi a falta de renda das pessoas e também a necessidade de limpeza, de lavar as mãos e todos os utensílios. Percebi que muita gente não tinha nem o sabão para usar, então pensamos como transformar esse resíduo em um produto de limpeza, foi aí que pensamos transformá-lo o óleo de cozinha em sabão e sabonete”, explicou.

O resíduo do óleo de cozinha também pode se transformar em fonte de renda e ainda ajuda a preservar o meio ambiente. A artesã Raimunda Braga trabalha há 20 anos na Praça da República e viu na reutilização do produto uma maneira de ajudar as pessoas. “Eu comecei a fazer, acabei me aperfeiçoando e ensinando outras pessoas. Eu sempre falo para quem ensino esse processo de transformação fazer a divulgação dele, porque quanto mais gente fizer isso, mais o meio ambiente”.

O vídeo-curso, lançado neste sábado, que ensina a transformar os resíduos do óleo de cozinha em produtos de limpeza estará disponível a partir desta semana no canal do Youtube da Semma.

Texto: Lana Oliveira

Fonte: Agência Belém/Foto: Márcio Ferreira