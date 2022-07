Prefeitura e Ulbra divulgam o edital para 71 vagas de cursos de graduação em Santarém

O Centro Universitário Luterano de Santarém (Ceuls/Ulbra) está com edital aberto para o preenchimento de 71 vagas para os cursos de Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Direito, Educação Física (bacharelado e licenciatura), Engenharia Civil, Pedagogia e Serviço Social.

O edital foi divulgado pela Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (Semtras), em parceria com a Ulbra, para a concessão de bolsas de estudo integrais ou parciais em oito cursos de graduação.

Interessados em participar do processo seletivo, devem atender aos critérios previstos no edital. As inscrições seguem até o dia 10 de agosto. As vagas são referentes ao segundo semestre de 2022.

Edital completo aqui.

