Prefeitura e Unicef oferecem curso para certificar unidades de saúde como Amigas da Primeira Infância

Cerca de 180 servidores da Prefeitura de Belém vão iniciar o Ciclo de Adesão ao Programa Unidade Amiga da Primeira Infância (UAPI) do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) do ano de 2024. Uma qualificação que vai durar doze meses e integra as ações de prioridade à infância, política de excelência da Prefeitura. A meta é certificar unidades de saúde como centros especializados de atendimento.

Os servidores que vão se qualificar são das áreas da Saúde, Educação e Assistência Social. As atividades começam na próxima terça-feira, 20, no auditório da Universidade da Amazônia (Unama), campus Alcindo Cacela,

Serão capacitados profissionais das Unidades Básicas de Saúde (UBS), Unidades de Estratégias de Saúde da Família (UESF), Unidades de Educação Infantil (UEI) e Centros de Referência em Assistência Social (Cras). A meta é que eles levem esses conhecimentos aos bairros, com treinamento especializado, transformando, nas unidades, o atendimento à primeira infância (o foco são as crianças de 0 a 6 anos de idade, em um serviço de excelência na Prefeitura de Belém).

Capacitações

Metodologia, diretrizes, objetivos e indicadores da UAPI: são alguns dos temas das formações ao longo dos 12 meses. Os professores são profissionais do Unicef e das próprias Secretarias Municipais de Saúde (Sesma) e Educação (Semec) e ainda da Fundação Papa João XXII (Funpapa).

Ao final do ciclo de adesão vai ser realizada uma avaliação da implementação da capacitação nas atividades da UAPI nas unidades municipais. As unidades que forem aprovadas recebem, então, a certificação de Unidades Amigas da Primeira Infância concedida pelo Unicef.

Objetivo estratégico

“O que a gente quer com as UAPI é fortalecer as políticas públicas e as garantias de direitos das nossas crianças da primeira infância”, explica a Oficial de Saúde e Nutrição do Unicef para o território Amazônico, Lídia Pantoja. “Que a gente consiga fortalecer o que é de direito no acesso à saúde, educação e assistência e que a gente possa, a partir desse ciclo, ter unidades que pensam intersetorialmente na garantia dos direitos das crianças”.

Segundo ciclo

Este ciclo de adesão à UAPI, com início na próxima terça-feira, é o segundo que os servidores da Prefeitura de Belém oferece aos servidores da educação, saúde e assistência social. Em agosto de 2023, o Unicef certificou 20 unidades municipais de Belém como Amigas da Primeira Infância, após um processo de adesão de 18 meses.. A expectativa, agora, do Unicef é que neste segundo ciclo de adesão quadriplique o número de unidades municipais inseridas no programa.

Texto: Fabricio Lopes

Fonte: Agência Belém/Foto: Leandro Muller/Semec