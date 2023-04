Prefeitura emite Passe Fácil em ação no Dia do Trabalhador, neste domingo, na Praça da República

Quem foi à Praça da República, neste domingo, 30, teve acesso a vários serviços ofertados pela ação cidadã da Prefeitura de Belém, durante a celebração pelo Dia do Trabalhador. Na ação – realizada pela Prefeitura com centrais sindicais -, órgãos e secretarias municipas atuaram integrados. A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) participou com o atendimento aos serviços de emissão dos cartões Passe Fácil. O serviço foi viabilizado pela Coordenadoria de Atendimento ao Usuário (COAU), da Semob, em parceria com o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo de Belém (Setransbel).

A Semob também participou com uma ação educativa: de forma lúdica, crianças aprenderam sobre segurança para o trânsito. (Estas atividades são realizadas pela Chefia de Divisão de Educação para o Trânsito-CEPT).

Atendimentos

De 9h às 13 horas, a Semob realizou 191 atendimentos: 94 para a emissão de meia-passagem, cartão Sênior e Especial, e credencial de vaga para estacionamento; e 97 atendimentos às ações de educação para o trânsito.

Do total de atendimentos, oito foram para a emissão de meia-passagem; dois para o cartão Sênior; quatro atendimentos para agendamento de 1ª via do cartão Especial; três solicitações de credencial para vaga de estacionamento idoso e PCD; e 77 pedidos de informações.

Facilidades

Mestranda da Universidade Federal do Pará (UFPA) e professora, Pamela Santos aproveitou o domingo na praça para resolver sua situação com o Passe Fácil. Ela perdeu a 2ª via da meia-passagem e iria solicitar nova carteira estudantil. “Excelente essa iniciativa, ainda mais no fim de semana, tudo ficou mais acessível. Quem trabalha e estuda não tem tempo para ir até o posto de São Brás”, pontuou Pamela. Ela usa o transporte público todos os dias para trabalhar e estudar e o benefício garante um desconto de 50% na passagem de ônibus.

“Facilita muito. Aqui o serviço fica mais acessível”, explicou a universitária Celeste Cristina Melo do Nascimento. A estudante tentou agendamento para o atendimento no posto de São Brás, mas a instituição de ensino superior ainda não havia encaminhado a listagem dos alunos matriculados: o nome dela não estava no sistema. “Aproveitei a ação aqui na Praça para solicitar a 1ª via da meia-passagem”.

Útil ao agradável

O professor de História Marcos Vinicius Cruz estava com a namorada, Aline Barros. A universitária foi buscar atendimento para a 1ª via da meia-passagem. “Maravilhosa essa ação num domingo e numa praça que respira história. Unimos o útil ao agradável”, observou o professor Marcos.

Na companhia da filha Emanuelle Argolo, a professora aposentada Gerlei Gualberto aproveitou o passeio na praça e solicitou a Credencial de vaga de estacionamento para idosos. “Uma excelente oportunidade. Soubemos da ação e a trouxemos aqui”, diz Emanuelle Argolo, que é servidora pública.

Educação para o trânsito

O jogão educativo da Semob foi a grande diversão para as crianças que foram passear com os pais, na Praça da República, neste domingo. Muita diversão, durante a qual se aprendeu, de forma lúdica, o conjunto de regras básicas de educação para o trânsito. Ao todo, 97 crianças participaram da dinâmica.

As garotada vibrava a cada acerto e os pais comemoravam com orgulho. “A criança é o futuro e essa é a melhor idade para aprender”, pontuou o gerente de lanchonete Reinaldo Gomes, enquanto observava a filha, Sofia Leão, 8 anos, brincando no jogo educativo da Semob.

Lúdico

“É muito importante aprender a atravessar a rua com segurança na faixa de pedestre, nas cores do semáforo”, comentou a dona de casa Raiane Silva, mãe da pequena Maria Luíza, 4, que se divertia aprendendo na brincadeira.

Outro pequeno que se divertiu muito foi Daniel Bandeira dos Santos. “Hoje em dia é o que está faltando”, reforçou a assistente financeira Jociclea Silva Bandeira, mãe do menino. “As crianças só querem brincar com celular e teclado. Aqui é uma forma de aprender brincando”.

Interação

Noa tem 3 anos e já conhece as cores. “Tem noção e conhece as linhas de ônibus”, contou a mãe dele, a psicopedagoga Ariadne Oliveira da Rocha Pena. O menino é portador de TEA Nivel 1 (Transtorno do Expectro Autista leve). “Ele conversa e tem uma boa socialização. É inteligente e, segundo a avaliação neuropsicológica, possui altas habilidades”.

O jogo educativo da Semob chamou atenção de Noa. Ele não só ganhou, como interagiu e brincou com as demais crianças, além de responder corretamente a todas as perguntas feitas a ele sobre segurança de trânsito.

Texto: Rosangela Gusmao

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom/Semob