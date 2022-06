Prefeitura encerra ação itinerante em Mosqueiro com 449 atendimentos em dois meses

A ação cidadã itinerante da Prefeitura de Belém atendeu 81 usuários de ônibus de Mosqueiro neste sábado, 4. Executada pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), o serviço ofertou aos moradores da comunidade do Furo das Marinhas a emissão de cartões de meia-passagem, Sênior, Especial e credencial de estacionamento.

Batizada de Semob Itinerante, a ação ocorreu na Escola Luiza de Barros, das 9 às 14 horas, e encerrou uma série de atividades desempenhadas pela Autarquia na ilha entre os meses de maio e junho. Somados os atendimentos deste sábado, 4, aos realizados no distrito nos dias 7, 14 e 28 de maio foram 449 moradores do distrito beneficiados pelo programa no período.

“A ação deste sábado foi muito proveitosa. O Furo das Marinhas é uma comunidade pequena e mais isolada. Foi a primeira vez que a Semob levou o serviço itinerante pro local, então a procura foi grande. Pela distância ou pela dificuldade de deslocamento até os postos, os moradores tentam aproveitar as oportunidades de solicitar os benefícios perto de casa. É muito satisfatório proporcionar oportunidades como essas, pois a meia-passagem é um grande alívio às famílias que têm que se deslocar diariamente”, avalia a coordenadora da Coordenadoria de Atendimento ao Usuário (Coau) da Semob, Patrícia Ellen da Conceição.

Executada pela Coau, com apoio do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel) e da Agência Distrital de Mosqueiro (Admos), a ação de cidadania retorna para Mosqueiro no dia de 2 de julho, quando será realizada na Escola Luiza de Barros a entrega de todos os cartões e credenciais solicitados.

Atendimentos – Do total de 81 atendimentos feitos neste sábado, 16 estavam relacionados à meia-passagem (1ª e 2ª vias). Já para o cartão Sênior (1ª e 2ª vias) foram 12 atendimentos.

Além disso, houve oito agendamentos de cartão Especial. O total de 30 estudantes estavam com documentação incompleta. Houve 15 pedidos de informações em geral.

Texto: Leonardo Fernandes

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom Semob