Prefeitura entrega a Escola Nossa Senhora do Perpétuo Socorro reformada e ampliada em Santarém

A Prefeitura de Santarém continua fortalecendo a educação em todos os cantos do município. O prefeito Nélio Aguiar e comitiva estiveram, na tarde de ontem, terça-feira, 10, na comunidade Santa Cruz, região do planalto santareno, para entrega de mais uma escola reformada e ampliada. Trata-se da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Nossa Senhora do Perpétuo Socorro localizada na comunidade Santa Cruz, margem esquerda da PA 370 (Rodovia Santarém-Curuá-Una), km 26.

A escola, fundada em 3 de março de 1969, atende a 83 alunos do pré ao 9º ano do ensino fundamental. O educandário foi reformado e ampliado com bloco de três salas de aula e adaptação de bloco administrativo, além de ampliação da cozinha e depósitos. Um investimento de R$ 631.703,11 realizado pelo governo municipal.

Foi a primeira das 17 escolas reformadas e ampliadas ou construídas que serão entregues nesse início de ano só na região de Planalto.

Para a diretora da escola, professora Maria de Jesus Batista Oliveira, o sentimento é de alegria pela novo espaço.

“Nossa escola se tornou excelente e podemos ver a alegria no rosto dos nossos alunos, o desejo de estudar em uma escola de qualidade, muitos alunos deixaram de estudar na nossa escola pensando que nunca chegaria esse dia e hoje estamos em uma escola digna do nosso trabalho e de nossa comunidade. Agora, mais do que nunca, podemos pensar em melhores resultados e até mesmo num maior número de alunos, pois agora nossa escola tem capacidade de recebê-los. Eu escolhi uma palavra que reflete o sentimento de cada um que está vivenciando esse momento: alegria”, celebrou a gestora.

“A gente fica muito grato em receber uma belíssima obra que o senhor mandou fazer aqui na comunidade. Isso lhe digo de coração”, disse o vice-presidente da comunidade, Roseli Alves.

A secretária de Educação, Maria José Maia da Silva, destacou que, além das quatro obras já inauguradas outras 31 estão prontas para serem entregues, principalmente na região da PA 370.

“O Planalto teve a felicidade de no ano de 2022 ter um bloco de licitação só pra essa região. Foram 18 escolas licitadas e praticamente todas que licitamos estão prontas para serem entregues às comunidades, só aqui na PA 370, a Santarém Curuá-Una nós temos já prontas as escolas Cristo Rei no Diamantino; São João, no Tipizal; São Jorge, na comunidade São Jorge, Francisco Pereira Chaves, na Boa Esperança; escola Santo Inácio, na comunidade JP (João Pereira); São Francisco, no Igarapé-Açu, Nova Esperança, no Ituqui; São Marcos, na comunidade Secretaria; Bela Vista, no Corta-Corda; escola Nova Aliança, no Bueru e ainda tem o ginásio no Tiningu, então a felicidade é muito grande em saber que a cada dia nós fortalecemos ainda mais a educação do nosso município”, informou Maria José.

Das 17 escolas que serão entregues, cinco foram totalmente construídas e 12 reformadas e ampliadas. Um investimento de R$ 16.511.369,94.

“Para a educação não tem não, só tem sim, sim para reformas, sim para ampliações, sim para construção de novas escolas, de novas creches, novas salas de aula, nós estamos em um ritmo alucinante de planejamento, de projetos, de orçamento, de licitação, de construção das obras e, de entrega das obras, essa é a quarta inauguração que estamos fazendo nesses primeiros dez dias do ano, são dois ginásios, uma creche belíssima no bairro da Esperança e hoje, aqui, a escola de vocês e a gente fica feliz por isso. São grandes avanços na educação e um grande legado que estamos deixando para nossos filhos”, disse o prefeito Nélio Aguiar.

Além do prefeito Nélio e da secretária de Educação Maria José Maia, acompanharam a comitiva os vereadores: Erasmo Maia e Ronan Liberal Jr., o secretário Bruno Costa, da Semap, a coordenadora da Educação Infantil, Alyne Fernandes, além dos assessores da Semed Maria Dircelina Tavares e Nilton Araújo, das regiões de Planalto e Rios, respectivamente.

Imagens: Agência Santarém