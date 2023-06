Prefeitura entrega cartões de Passe Fácil a moradores do Combu

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) realiza a entrega de cartões Passe Fácil a estudantes da ilha do Combu, além de um Passe Sênior, solicitados na ação realizada no último dia 5 de maio, durante a inauguração da escola São José.

Os cartões estão sendo entregues nesta sexta-feira,16, na sede do Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova (Promaben), no Jurunas, até às 12h. Do total de 62 solicitações, 12 cartões de passe tiveram pendências resolvidas.

“Eu acho bom poder estar com o meu documento para pagar a minha passagem. Foi tudo ótimo”, disse a estudante Hingridy Cavalcante ao receber o seu passe fácil.

A entrega está sendo realizada pela Coordenadoria de Atendimento ao Usuário (Coau) da Semob, em parceria com o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Belém (Setransbel).

Texto: Lírio Moraes

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom/SEMOB