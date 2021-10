Prefeitura entrega dispositivos de internet em Belém para melhorar serviço de ensino educacional

A Prefeitura de Belém por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semec) está levando acesso a comunicação através da distribuição de chips de internet para professores, coordenadores e diretores de toda a rede municipal de ensino.

Na ultima quinta feira os profissionais de educação da escola municipal de educação infantil e fundamental Jose Alves Cunha, no bairro do Tapanã, já receberam os dispositivos eletrônicos que possui 20 gigabytes, na qual será distribuído para os mais de três mil docentes da rede municipal de Belém ate o fim deste mês. A iniciativa contribui para o aprendizado por meio do acesso à internet.

A Prefeitura de Belém iniciou as entregas dos dispositivos no Memorial dos Povos, durante a programação em homenagens aos educadores da rede municipal de ensino no dia dos professores.

Foto: Mácio Ferreira – Ag Belém