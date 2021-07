Prefeitura entrega em Mosqueiro ambulancha reformada para atender emergência nas ilhas

Como parte da programação de celebração dos 126 anos da Ilha de Mosqueiro, entre outros serviços e obras inauguradas, a Prefeitura de Belém entregou à população na tarde desta terça-feira, 6, uma ambulancha totalmente reformada, que será utilizada pela Unidade Básica de Saúde (UBS) Furo das Marinhas e também uma motocicleta, que será utilizada no atendimento aos pacientes. A ambulancha Taynara vai auxiliar no atendimento de 39 ilhas de Mosqueiro, Cotijuba e nos arredores de Belém.

O prefeito de Belém Edmilson Rodrigues e o secretário municipal de Saúde, Maurício Bezerra, participaram da entrega da ambulancha. Bezerra informou que a embarcação estava há mais de dois anos parada, mas foi completamente restaurada, inclusive com troca de motor. Agora a ambulancha será utilizada inicialmente na operação Verão da Gente, em Mosqueiro, e ficará ancorada no Trapiche da Vila.

A embarcação, segundo o secretário, servirá para auxiliar no transporte de pacientes que precisem de resgate em situação de urgência e emergência. “Além do transporte rodoviário, que será feito através de duas unidades de suporte básico e uma do suporte avançado do Samu, nós teremos também essa embarcação como unidade complementar de transporte”, explica Maurício Bezerra.

A embarcação é uma ambulância equipada com material de reanimação, suporte de atendimento, terá uma equipe 24h de plantão para fazer a qualquer momento o resgate e o transporte de pacientes.

O prefeito Edmilson Rodrigues conheceu a ambulancha Taynara internamente e todo o funcionamento da embarcação. Ele fez a entrega da motocicleta na UBS do Furo das Marinhas.

A programação segue com mais inaugurações no Carananduba.

Texto: Joyce Assunção

Fonte: Agência Belém