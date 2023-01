Prefeitura entrega ginásio da escola João Bianor no Bairro Maicá, em Santarém

A escola municipal João Bianor Mota Freitas, localizada no Bairro do Maicá é contemplada com ginásio completo com vestiários masculino e feminino, além de depósito. O equipamento, cujo valor investido foi de R$1.339.327,50, foi entregue na tarde da quinta-feira passada, dia 05, pelo prefeito de Santarém, no Oeste do Estado, Nélio Aguiar, acompanhado da Primeira Dama, Celsa Brito, e da Secretária de Educação, Maria José Maia da Silva.

O educandário atende o Ensino Fundamental do 1º ao 9º ano e o Programa ‘Se Liga’, do Governo Federal, nos turnos matutino e vespertino com um total de 337 alunos.

Lideranças políticas prestigiaram o evento, caso do Deputado Federal Henderson Pinto, vereadores Ronan Liberal Jr, Erasmo Maia, Josafá Gonçalves, Elielton Lira e Andreo Rasera.

Os Secretários de Governo Josilene Pinto (Finanças), Emir Aguiar (administração e Governo), Alaércio Cardoso (Turismo), Irlaine Figueira (Semsa), Bruno Costa (Semap), Núbia Oliveira (Semdec), Jean Murilo (Semurb) e Ezequiel Aquino (Semjel) também estiveram presentes.

“São dez anos de espera, muitos pedidos e, agora, o momento é de gratidão a Deus, ao nosso prefeito, à nossa secretária que tiveram um olhar diferenciado pra nós, finalmente temos um espaço que poderá ser utilizado pra todas as ações da escola”, disse agradecida a gestora da escola professora Ivonilcy Melo Bezerra.

O ginásio da escola João Bianor é a segunda obra entregue pela gestão nesse ano. Ontem (4), foi entregue o ginásio da escola Nossa Senhora do Perpétuo Socorro na comunidade Cucurunã no Eixo Forte e nos próximos dias a prefeitura deverá entregar outros três ginásios, das escolas Santa Maria Goreth (Vila Goreth/Arapiuns), escola São João (Quilombo Tiningú) e escola Sagrado Coração de Jesus (Alter do Chão). O investimento nos cinco equipamentos ultrapassa R$6,5 milhões de reais (R$6.559.553,78).

Além desses equipamentos, a Secretária de Educação Maria José Maia da Silva lembrou e enumerou outros. “Essa é a segunda obra entregue pela gestão nesse novo ano que se inicia. Nos próximos dias, a prefeitura deverá entregar outros três ginásios, das escolas Santa Maria Goreth (Vila Goreth/Arapiuns), escola São João (Quilombo Tiningú) e escola Sagrado Coração de Jesus (Alter do Chão)”, disse a gestora.

A Educação recebe o maior programa de investimento da história de Santarém. “Em 2022, os nossos profissionais não podem reclamar do nosso grande maestro, o nosso prefeito. Desde janeiro, quando muitos municípios nem pensavam em autorizar o piso salarial nós tivemos o piso dos professores autorizado e pago desde janeiro, tivemos o aumento da gratificação dos Secretários, os 30% de aumento salarial dos Pedagogos, o recesso dos Pedagogos efetivos, tão sonhado por eles, o PSS de Assistentes Sociais e Psicólogos e, com isso, já foi possível a contratação de 12, sendo seis assistentes e seis psicólogos, a atualização da Progressão Vertical como manda a lei, tivemos a Concessão de Licenças Especiais, além disso, nossas crianças vão iniciar o ano letivo no próximo dia 6 de fevereiro todas de uniforme novo, enfim, esses são alguns dos avanços que tivemos ao longo do ano de 2022”, destacou a gestora da pasta da educação.

O deputado federal Henderson Pinto elogiou o modelo de gestão do município.

“O mesmo nível que o governador Helder elevou o estado do Pará a nível nacional, o Nélio com toda sua equipe elevou ao nível mais alto de gestão esse município, o que é um orgulho pra todos nós, porque hoje Santarém desponta como um dos melhores municípios com capacidade de investimento e de gestão sem deixar nada a desejar comparado a muitos outros municípios nesse Brasil a fora”.

O prefeito Nélio Aguiar ressaltou o número de obras já entregues ou prestes a serem entregues pela gestão.

“Só na educação são 88 obras, 41 nós já entregamos, temos ainda 31 obras prontas para serem entregues e outras 16 obras sendo finalizadas, entre elas 11 creches, comparem a educação infantil antes e depois do Nélio, é uma verdadeira transformação e a gente fica muito feliz por tudo isso, por poder cada dia mais pelo nosso povo e o nosso coração tá cheio de esperança para 2023”, disse o gestor.

Segundo Nélio, com a presença de um deputado federal em Brasília (Henderson Pinto), com a reeleição do governador Helder no Pará e com a nomeação de Jader Filho como Ministro das Cidades, as esperanças para esse ano se renovam e Santarém poderá ser beneficiada com novos investimentos.

Imagens: Agência Santarém