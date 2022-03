Prefeitura entrega mais 4 ruas pavimentadas no bairro Uruará

O asfalto fortalece a economia, valoriza imóveis e garante maior qualidade de vida a moradores e condutores. Com o compromisso de levar tais benefícios a todas as zonas do município, a Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminfra), fez ontem, quinta-feira, 17, a entrega de mais quatro ruas no bairro Uruará.



A solenidade de entrega contou com a presença do prefeito Nélio Aguiar, Secretário Municipal de Infraestrutura, Daniel Simões; Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social, Celsa Brito; Secretário de Administração e Governo, Emir Aguiar; Secretário Regional de Governo, Henderson Pinto; e vereador Erasmo Maia.



Na ocasião, as ruas pavimentadas e entregues, foram: Rua Silva Santos (entre Rua da Indústria e Av. Gonçalves Dias), com 277 metros de asfalto; Av. Gonçalves Dias (trecho entre Rua Uruará e Rua Buriti), contemplada com 905 metros de asfalto; Rua Buriti (entre Av. Tupaiulândia e Rua Nova Olinda) recebeu 721 metros de extensão pavimentados; e Av. Barão de São Nicolau (trecho entre a Av. Gonçalves Dias e a Rua Transmaicá), foram 526,64 metros de asfalto.



Edicivalda Lima, moradora do bairro Uruará há mais de 30 anos, ficou contente “Depois que ajeita fica melhor, né? Aqui ficava tudo alagado, era uma dificuldade pros meus filhos irem pra escola. Agora, com o asfalto não. Com o asfalto vai melhorar tudo”, disse a moradora.



O asfalto também abre novas possibilidades de emprego e renda. Para dona Simone Souza, por exemplo, essa foi à porta que ela precisava para abri um churrasquinho bem na porta de casa. “Antes do asfalto havia alagamento, né, e nós não tínhamos o fluxo de pessoas, tanto para o bairro quanto as pessoas que vem pra comprar os alimentos que a gente oferece, então só veio benfeitoria a todos, isso foi ótimo! Ótimo mesmo! Melhorou até minhas vendas, estamos muito contentes com isso”, destacou a empreendedora.



A empresa responsável pela obra foi a LCM Construção e Comércio S.A. e os recursos foram alocados através do FINISA (programa de financiamento à infraestrutura e saneamento), adquirido pela Prefeitura de Santarém, junto à Caixa Econômica Federal.

Todas as vias receberam sistema de drenagem profunda, que melhora o escoamento de águas das chuvas e previnem enchentes, além dos serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica, meio-fio, calçada com piso tátil, sinalização horizontal e vertical.



O prefeito Nélio Aguiar destacou a importância do serviço de drenagem para a infraestrutura urbana de Santarém e comentou sobre outras obras importantes desenvolvidas pelo seu governo.

“Nós estamos entregando essas ruas no Uruará, avançando no nosso projeto de pavimentação. Nós já entregamos pra toda a Santarém, 110km de ruas. Nós recebemos aí, durante os 360 anos de Santarém essa mesma quantidade, então em cinco anos nós já fizemos a mesma quantidade. Já estamos preparados para o verão deste ano e nós próximos três anos nós vamos continuar avançando no nosso compromisso de fazer asfalto nos bairros mais afastados de Santarém. Vale destacar que é um asfalto de qualidade, com meio fio, calçadas, sinalização, uma obra realmente bem feita, com bom acabamento e esse é o nosso compromisso”.

Imagens: Ascom/Prefeitura de Santarém