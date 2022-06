Prefeitura entrega obras de reurbanização no Tenoné e população comemora em manhã de lazer

O domingo, 5 de maio de 2022, Dia Mundial do Meio Ambiente, está marcado na história dos moradores da rua da Quinta Linha, no bairro Tenoné. Em uma manhã de lazer, a Prefeitura de Belém entregou as obras de reurbanização da via, com serviços realizados pelas Secretarias Municipais de Saneamento (Sesan), de Urbanismo (Seurb) e de Meio Ambiente (Semma) e pela Superintendência Executivade Mobilidade Urbana de Belém (Semob).

O dia foi de comemoração pela volta da dignidade para a população, que aguardava há anos pela chegada do saneamento. A programação contou com a presença do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, parlamentares, secretários municipais e os moradores.

Mudanças – A rua da Quinta Linha, uma das principais do bairro do Tenoné, agora possui um novo sistema de drenagem profunda de 640 metros de extensão, nova pavimentação asfáltica nos seus 400 metros, feitos pela Sesan; sinalização vertical e horizontal, um trabalho da Semob; iluminação e mais de 800 m² de calçadas novas, com meio fio e sarjeta, serviços executados pela Seurb; e o paisagismo feito pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma). Ao todo, foram investidos um total de R$1.862.221,28.

Avanços – “Foi uma obra de quase 2 milhões de reais, mas com drenagem profunda, asfalto de primeira, paisagismo para dar dignidade ao povo do Tenoné. No mês que vem, iniciaremos novas vias, entre duas decididas pelo povo, no Programa Tá Selado. Vamos avançando para fazer tudo o que for possível para toda Belém, incluindo o Tenoné”, comentou o prefeito Edmilson Rodrigues.

Programação – Para comemorar a entrega da via, a Prefeitura de Belém organizou uma programação especial de lazer para as crianças, feita pela Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejel), com brincadeiras e espaço para desenhar, e de educação ambiental para marcar a abertura da Semana do Meio Ambiente, que será promovida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), durante todo mês de junho.

Via para todos – Morador há 40 anos da Quinta Linha, o pensionista Samuel Pastana, de 66 anos, possui dificuldade de locomoção. Com a rua estruturada, Samuel comemorou a facilidade que terá ao se locomover pela via. “É uma felicidade muito grande. Nossa rua era só buraco e lama, eu cheguei a cair várias vezes. Agora, tá só felicidade, os carros conseguem passar bem na frente de casa, eu consigo sair sem a ajuda de ninguém”, comentou.

Mais de 300 famílias que residem na Quinta Linha e no entorno estão sendo beneficiadas com a obra – A motorista Andréia Borges, de 37 anos, elogiou o serviço realizado. “Só nós sabemos o que vivemos. Era uma dificuldade a entrada de ambulâncias e de carro de polícia, agora é outra realidade. Há 20 anos moro aqui e nunca tinha visto uma obra dessa aqui no bairro do Tenoné”, concluiu.

Texto: Victor Miranda

Fonte: Agência Belém/Foto: Marcos Barbosa