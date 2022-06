Prefeitura entrega primeira academia pública na Orla de Santarém

A tarde de ontem, segunda-feira, 20, foi de atividade física. Isso porque a Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), entregou a primeira academia pública na orla do município.

A programação, que faz parte do aniversário de Santarém, contou com a participação de lideranças políticas, comunitárias e da população em geral. Esse é o primeiro de seis equipamentos que devem ser instalados em toda a extensão do calçadão, na frente da cidade.

A iniciativa visa universalizar o acesso à prática esportiva, trazer qualidade de vida aos praticantes de atividade física, além de ser um espaço que desenvolve o psicomotor dentro do processo de aprendizagem, contribuindo na formação da identidade através de atividades de entretenimento.

Os equipamentos possuem alto padrão de qualidade, sendo todos de aço inoxidável, tendo maior resistência. Entre eles estão aparelhos para simular caminhadas e fortalecimentos da musculatura das pessoas que irão utilizar os acessórios.

Na ocasião, o prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, comemorou mais um importante espaço de lazer para a população. “Estamos aqui inaugurando mais um novo espaço, uma academia ao ar livre, instalada aqui na nova orla, e é um equipamento a mais. A orla que é utilizada não só para o turismo e o comércio, mas para a atividade física, e aqui nós estamos dando mais uma opção para a prática da atividade física, para a melhoria da saúde dos santarenos”, disse o gestor.



