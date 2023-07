Prefeitura entrega Unidade de Educação Infantil reformada, mobiliada e climatizada como presente à comunidade

“Para mim é muito importante ver a escola reformada, porque a minha avó foi uma das fundadores que ajudou a construir aqui. Pra gente que está aqui desde início esse é meu quarto filho que estuda aqui. É uma emoção ver esse espaço reformado”, contou Gabriela Bahia, 31, mãe do Pedro Arthur, estudante do Jardim I da Unidade de Educação Infantil (UEI) Maracajá, que foi totalmente reformada e entregue pelo prefeito Edmilson Rodrigues no aniversário de 128 anos da Ilha de Mosqueiro, celebrado nesta quinta-feira, 6.

“O cuidado com Mosqueiro é fundamental. Estamos num momento importante de virada, com apoio do governo federal e estadual para desenvolver uma série de obras, de serviços e hoje de presente a Mosqueiro entregamos a escola reformada”, informou o prefeito.

Combate à fome

Edmilson Rodrigues complementou, que está sendo realizada uma série de investimentos na ilha. “Mas, tem um compromisso muito importante com Mosqueiro, que é o combate à fome. Hoje são pessoas que deixaram a situação de extrema pobreza por conta do Programa de Renda Básica Bora Belém, que nós criamos desde 2021, e que já viabilizou a retirada de situação de fome mais de 80 mil pessoas e Mosqueiro está entre as comunidades que recebem esse cuidado”, destacou o prefeito.

Reforma

A educação infantil de Mosqueiro ganha uma Unidade de Educação Infantil (UEI) reformada pronta para receber as 124 crianças de 1 a 4 anos de idade, sendo três crianças com deficiência, que terão conforto e dignidade para o processo de aprendizagem.

Para a reforma do prédio a Prefeitura de Belém investiu mais de R$ 563.812,29, que garantiu a troca do piso, instalação elétrica, hidráulica, novo mobiliário, ampliação da biblioteca e climatização.

“A situação aqui não estava muito boa. Agora está muito melhor, tudo reformado e climatizado. Me sinto mais tranquila de deixar as minhas duas filhas na escola”, conta a pedagoga Mírian Oliveira, 36, mãe das estudantes Maria Clara, 5 anos e Juliana Oliveira, 3.

Homenagem – Na inauguração da UEI, a professora Ana Maria Gomes da Silva, que trabalha cerca de 25 anos na escola, foi homenageada pela comunidade escolar. As crianças das turmas do Jardim fizeram uma apresentação de carimbó e foram muito aplaudidas pelos presentes na solenidade.

Texto: Joyce Assunção

Fonte: Agência Belém/Foto: Marcio Ferreira/Agência Belém