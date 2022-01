Prefeitura garante à população cursos profissionalizantes e atividades físicas

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejel), teve o ano de 2021 marcado por oferecer oportunidade profissional aos jovens e senhoras, além do incentivo à prática de atividades físicas.

No eixo da Juventude, foi criado o projeto “Oportunize”. Com a realização de cursos profissionalizantes gratuitos de horticultura e plantas ornamentais, a Sejel proporcionou a quase 40 jovens, de 18 a 32 anos, de baixa renda, aprendizados para a obtenção de uma fonte de renda.

“Os alunos deram um retorno muito positivo. Aplicaram as técnicas no dia a dia e alguns estão até trabalhando na área. O curso serviu tanto para contribuir com o hobby de alguns, quanto para formar novos profissionais de jardinagem”, comemora Andreza Almeida, professora do curso de Plantas Ornamentais, ocorrido em setembro.

Mas os jovens não foram os únicos beneficiados pelos cursos proporcionados pela Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer. Durante todo o ano, o Espaço Esportivo e Cultural Mestre 70, situado no bairro do Guamá e administrado pela Sejel, ofereceu 12 cursos de artesanato a senhoras da comunidade. Por meio deles, cerca de 200 mulheres tiveram a chance de aprender a fazer peças para vender, e assim, obter uma renda.

Além dos cursos de artesanato, o Espaço Mestre 70, em parceria com projetos voluntários de esporte, cedeu sua quadra para a realização de escolinhas e torneios de futsal, beneficiando a crianças e jovens do bairro do Guamá.

Saúde e bem-estar – Enquanto Secretaria de Esporte e Lazer, o órgão também se preocupou em promover o incentivo à prática de atividades físicas. Para isso, no mês de setembro teve início o Saúde+. O projeto que oferece atividades físicas coletivas gratuitas na Aldeia Cabana, de segunda a quinta-feira, com aulas diurnas e noturnas. Os treinos incluem ginástica funcional, dança, aeróbica e alongamento.

Mais de 130 pessoas, na maioria moradores do bairro da Pedreira, foram beneficiadas com as atividades físicas. Antes de iniciar os treinos, cada inscrito passou por uma avaliação física, que se repete a cada três meses. Todas as aulas são avaliadas e acompanhadas por profissionais de educação física ou estudantes supervisionados por um profissional.

A manicure Silvana Santos, de 45 anos, é uma das alunas mais assíduas e animadas do projeto. “Só tenho a agradecer à Prefeitura de Belém e à Sejel por ter proporcionado mudanças na minha vida. Com as atividades do projeto, já emagreci 6 quilos, estou mais disposta e ainda fiz amigos”, comentou Silvana.

Webinário e Ação de Verão – No primeiro semestre, por conta das restrições impostas pela pandemia da covid-19, a Sejel promoveu o 1º Webinário sobre Gestão em Políticas Públicas de Esporte e Lazer em Belém. O encontro virtual foi realizado com transmissão pelo canal do evento no Youtube. A proposta foi oferecer um espaço de reflexões para avaliar e qualificar as políticas de esporte e lazer desenvolvidas em Belém.

Cerca de 300 pessoas participaram da programação, entre gestores, professores, pesquisadores e estudantes de Educação Física, atletas, esportistas, dentre profissionais de outras áreas e a população em geral.

Na segunda quinzena de julho, a Secretaria de Esporte promoveu diversas atividades recreativas como hidroginástica, alongamento, aulas de dança e treinamento funcional, na ilha de Mosqueiro. A programação fez parte do projeto “Verão da Gente”, da Prefeitura de Belém, e beneficiou cerca de 500 pessoas, entre moradores da ilha e veranistas.

No segundo semestre, com a flexibilidade das medidas preventivas da covid-19, a Sejel voltou às ruas com ações recreativas do “Brinca Belém”, atuando em ações pontuais como a do Dia das Crianças, no Espaço Mestre 70, assim como em ações integradas com outras secretarias. As ações aconteceram em variados bairros, além do distrito de Icoaraci.

“Encerramos 2021 felizes ao percebermos que, mesmo diante das limitações trazidas pela pandemia, a Sejel cumpriu seu compromisso de ajudar a Prefeitura de Belém a promover o esporte e lazer, dentro de um contexto social e participativo, à nossa gente”, destaca o diretor-geral da Sejel, destacou Thiago Costa.

Texto: Syanne Neno

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom