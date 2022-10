Prefeitura garante a segurança na quadra nazarena com mais de mil guardas municipais

Mais de mil agentes de segurança estão escalados pela Prefeitura Municipal de Belém, por meio da Guarda Municipal (GMB), para as 13 romarias da programação do Círio de Nazaré 2022, em parceria com os outros órgãos de segurança pública.

No período da quadra nazarena, o serviço de segurança concentra ações preventivas para garantir tranquilidade aos romeiros. Para isso, a GMB atuará com os grupamentos Operacional, Ações Táticas (GAT), Ações Táticas com Cães (Atac), Ronda da Capital (Rondac), Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e administrativo.

O serviço da Guarda iniciará nesta quarta-feira, 5, com o traslado dos carros de promessas, saindo da praça Santuário, em Nazaré, até a praça Pedro Teixeira, na Campina, onde seis motopatrulheiros darão apoio à segurança na área.

Para quinta-feira, 6, no momento da apresentação do Manto, o efetivo da praça Santuário vai ser ampliado, de quatro para 14 guardas, e contará também com uma viatura e seis motocicletas.

Já para a sexta-feira, 7, os agentes municipais atuarão no traslado da imagem Nossa Senhora de Nazaré para Ananindeua, na Região Metropolitana, com 24 motopatrulheiros da Rondac e dez agentes de segurança lotados nos grupamentos táticos, que irão escoltar a imagem da santa e dar apoio na interdição das vias.

No sábado, a Guarda Municipal vai atuar com o efetivo de 150 guardas, iniciando os serviços no trapiche de Icoaraci, sendo 20 agentes empregados para garantir a segurança durante a missa da procissão Fluvial. Neste ano, a lancha da corporação vai patrulhar a área da escadinha durante o Círio Fluvial.

Já em Belém, as praças Pedro Teixeira e da República vão contar com reforço de 130 guardas para acompanhar a Moto Romaria, para a interdição de dez vias e para garantir a segurança durante o arrastão do Pavulagem.

Ainda no sábado, pelo período da tarde, serão 200 guardas voltados à Trasladação, distribuídos em todo o percurso, que inicia no colégio Gentil Bittencourt até a Igreja da Sé.

Para a festa da Chiquita, a GMB garante apoio com o recrutamento de 15 guardas municipais dos grupamentos de Ações Táticas e Ações Táticas com Cães.

Já para a grande romaria, que acontece no domingo, a partir de meia noite, os guardas municipais estarão com efetivo empregado no Solar da Beira, no Ver- o- Peso. E, na madrugada, às 5h, 130 homens serão distribuídos pelas transversais que fazem parte do percurso do Círio e em pontos estratégicos por onde passa a procissão.

Banda de Música da Guarda Municipal participa das homenagens musicais

A Banda de Música da GMB também estará presente na procissão do Círio, compondo o cortejo, com outras bandas militares, que vão homenagear a padroeira do povo paraense.

O inspetor chefe da Divisão de Operações (DOP), Carlos Siqueira, afirma que o planejamento foi elaborado de acordo com a integração das diversas instituições, coordenadas pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

“Tudo foi planejado para esta operação em conjunto com todos os órgãos de segurança e isso é fundamental para o sucesso da ação, que contará com mais de mil homens da Guarda. Vamos empregar o nosso efetivo nas praças, nos percursos das procissões, nas escoltas do arcebispo, interdições de vias, entre outros lugares, para garantir a segurança dos romeiros”, diz o inspetor Siqueira.

Além das procissões, ele informa que a GMB atuará também no Círio Musical, que acontece na praça Santuário. Todas as noites, 20 guardas municipais darão apoio à segurança até o término da quadra nazarena.

Texto: Thais Veiga

Fonte: Agência Belém/Foto: Thais Veiga