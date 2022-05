Prefeitura garante curso superior de gastronomia em Santarém na UEPA; na UFOPA

A Prefeitura de Santarém assinou um termo de cooperação técnica com o governo do estado, através da Fadesp, para processo seletivo para 50 vagas do curso de Gastronomia, que será oferecido pela Universidade do Estado do Pará. O Forma Pará é destinado a candidatos que concluíram o ensino médio ou equivalente, e reserva vagas para alunos que tenham cursado integralmente esse nível de ensino em escolas públicas.

A Universidade do Estado do Pará mantém cursos do Forma Pará: Bacharelado em Fisioterapia, em Conceição do Araguaia; Bacharelado em Enfermagem, nos municípios de Bom Jesus do Tocantins, Rio Maria e São Sebastião da Boa Vista e Bragança; Licenciatura em Pedagogia, em Marituba e Santo Antônio do Tauá e Licenciatura em Letras Libras, no município de Marituba. Em todos os cursos, há 50 vagas ofertadas, com reserva de vagas para cotistas.

Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) vem ofertando cursos pelo Forma Pará desde 2020: Agronomia, em Rurópolis; Engenharia Sanitária e Ambiental, em Novo Progresso; e Gestão Pública e Desenvolvimento Regional, em Alenquer. Mais recentemente, foi aberta a seleção para Direto, em Alenquer, e Licenciatura em História, em Óbidos.

Trasmissão de cargo

Está marcada hoje, às 19h, no auditório da Unidade Tapajós, Campus Santarém, a cerimônia de transmissão de cargo da Reitoria da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa). A programação faz parte do rito final da passagem de gestão à nova reitora, professora Dra. Aldenize Ruela Xavier.

Haverá apresentações culturais, convidados externos e a presença da comunidade acadêmica da Ufopa. Para acesso ao local do evento, todos precisam usar máscara e estar em dia com o esquema vacinal contra a Covid-19.

A programação se encerrará com um coquetel nas dependências do Restaurante Universitário (RU), onde haverá a exposição fotográfica “Sebastião Tapajós”, em homenagem ao violonista Sebastião Tapajós (1942-2021), Doutor Honoris Causa pela Ufopa. A curadoria da exposição é da fotógrafa Vanessa Barros.

