Prefeitura garante ordenamento e renda extra no comércio informal durante o Círio de Nazaré

“O Círio de Nazaré é o nosso Natal. Faturamos com as vendas no mês de outubro o triplo dos demais meses do ano”, contam as permissionárias da Secretaria Municipal de Economia, Ivonete Pantoja e Neide Sobrinho, que trabalham com vendas de comidas típicas na Avenida Nazaré.

Com a quantidade de vendedores informais atuando nas proximidades da Basílica e ao longo do trajeto das procissões, a Prefeitura de Belém, através da Secon, passa a reforçar até domingo, 09, o ordenamento e a fiscalização do comércio ambulante, da Avenida Nazaré ao Boulevard Castilhos França, no Ver-o-Peso.

“Foram dois anos sem a procissão do Círio, isso representou uma grande perda financeira para nossos permissionários. Por isso, a Prefeitura de Belém está atuando para que os trabalhadores informais possam comercializar nesse período com muita organização, garantindo renda extra e o livre acesso nas vias públicas para os romeiros, aos órgãos de segurança pública e à Cruz Vermelha”, explica o secretário municipal de Economia, Apolônio Brasileiro.

Ordenamentos – A Secon conta com um efetivo de 85 servidores que estarão atuando a partir desta sexta-feira, 07, e depois no sábado, 08, na Motorromaria, Cortejo do Arraial do Pavulagem e Trasladação, e no domingo, 09, os reforços serão para a grande procissão do Círio de Nazaré.

“Para ter um controle dos ambulantes nas áreas próximas à Basílica, o órgão está entregando aos trabalhadores informais um Termo de Permissão Eventual, que permite, provisoriamente, a comercialização na área autorizada até o dia 24 de outubro”, explicou o diretor de comércio e publicidade em vias públicas da Secon, Marcelo Martins.

A vendedora de bombons, Maria das Dores Barbosa, recebeu do órgão o Termo de Permissão Provisória para atuar bem pertinho da Basílica. “Isso significa muito para mim que sou mãe solo de uma menina de 4 anos. Estou juntando dinheiro para tentar um dia cursar a faculdade de Direito e oferecer uma vida melhor para minha filha. Quero agradecer à Prefeitura de Belém por essa oportunidade de estar aqui”, disse Maria.

Complexo do Ver-o-Peso – No setor do Ver-o-Peso, o diretor de feiras e mercados do órgão, Pedro Hamilton, conta que “a Secon tem realizado ao longo das últimas duas semanas um trabalho de sensibilização com os feirantes e demais permissionários para liberar as calçadas no Boulevard Castilho França e, assim, garantir que romeiros, turistas e consumidores passem livremente pelo espaço”.

“No Círio de Nazaré o movimento é ainda maior, tanto pela procissão quanto pela a história e o comércio daqui. Acho boa essa organização da Prefeitura até para que os nossos clientes e os turistas visualizam melhor as mercadorias”, disse Wilson Rodrigues, que atua há 40 anos com hortifrutis na feira do Ver-o-Peso.

Texto:

Roberta Corrêa