Prefeitura garante reajuste progressivo do Auxílio Aluguel em Belém

Após realização de levantamentos e estudos técnicos, a Prefeitura de Belém aprovou a aplicação de reajuste progressivo no valor do Auxílio Aluguel pago em Belém. Este ano já houve mudança em janeiro, quando passou de R$ 500,00 para R$ 530,00. Agora, estão previstos dois novos aumentos: passará de R$ 530,00 para R$ 550,00 no mês de abril. Em outubro, haveria uma nova correção e o valor passará para R$ 600,00.

A medida foi anunciada pela equipe técnica formada por representantes das secretarias municipais de Habitação (Sehab) e de Coordenação Geral do Planejamento e Gestão (Segep) que, no início da atual gestão, identificaram famílias recebendo até R$ 350,00 de Auxílio Aluguel, sendo obrigadas a morar em áreas precárias por total falta de condições financeiras.

Compromisso

Em apoio às famílias cadastradas, o município assumiu o compromisso de garantir mais dignidade, com o aumento do valor do Auxílio Aluguel e a priorizar a retomada, conclusão e entrega de obras de habitação.

“Nós temos famílias que recebem o Auxílio Aluguel há mais de 10 anos e isso deveria ser uma medida de emergência. Por isso, todos os esforços estão sendo adotados para que essas pessoas recebam suas unidades habitacionais no tempo mais breve possível”, afirma o secretário municipal de Habitação, Rodrigo Moraes.

Atualmente, cerca de 800 famílias cadastradas na Sehab recebem o Auxílio Aluguel.

“São aproximadamente quatro milhões de reais dos cofres municipais, por ano, que já poderiam ser aplicados em novas obras de moradia e atender mais famílias que precisam”, pontua o secretário, que destaca que a manutenção de famílias no auxílio por longo tempo, não é interessante nem para essas famílias e nem para o município. “A prioridade é assegurar casa digna”, reforça.

Auxílio

O pagamento é uma medida de assistência social destinada a ajudar famílias cadastradas que precisaram ser remanejadas pela Prefeitura de Belém, para realização de ações e intervenções de saneamento e infraestrutura urbana, enquanto aguardam a entrega de obras de moradia.

Texto: Tania Menezes

Fonte: Agência Belém/Foto: Divulgação