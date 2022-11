Prefeitura garante reforço para a orientação e fluidez do trânsito durante as provas do Enem 2022

A Prefeitura de Belém, por meio da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), fará a orientação e fiscalização do transito para garantir fluidez nos acessos aos principais locais de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que acontecerá no próximo domingo, 13.

Dezoito agentes de trânsito, sete viaturas e quatro motocicletas estão disponibilizados para a execução do serviço, no horário de 9h às 14h.

Exame – As provas do Enem ocorrerão em dois domingos, no dia 13 e no dia 20 de novembro.Nas duas datas, os portões dos locais de prova serão fechados às 13 horas e o exame iniciará às 13h30 (horário de Brasília).

A quantidade exata de estudantes paraenses habilitados a fazerem as provas (na versão impressa e digital) é de 199.843. No primeiro dia, terão que responder a 90 questões de Linguagens e Ciências Humanas, além de escrever uma redação de até 30 linhas.

Pontos Operacionais – Foram definidos como pontos operacionais os principais locais de prova, que representam os de grande movimentação de candidatos e de fluxo de veículo. Na Universidade Federal do Pará (UFPA), os agentes estarão posicionados nos portões 1 e 3 e na avenida Perimetral com a rua Augusto Corrêa. Em cada local de acesso estarão dispostos dois agentes e uma viatura.

As avenidas Pedro Miranda e Alcindo Cacela, onde se localizam a Universidade da Amazônia (Unama) e no Centro de Estudos Superiores (Cesep), e na rua dos Mundurucus com a rua dos Tupinambás, no acesso ao Colégio Ideal, são locais de grande movimentação de veículos e de candidatos. A Semob destacou equipes para orientar o trânsito nesses trechos e garantir a segurança viária dos candidatos no acesso aos locais de prova e a fluidez do trânsito.

Os agentes de trânsito também farão rondas em viaturas e motocicletas nos principais corredores de trânsito,onde existirem locais de provas, como as avenidas Almirante Barroso, Governador José Malcher, Nazaré, Governador Magalhães Barata, Gentil Bittencourt e Conselheiro Furtado.

Frota – As linhas municipais e metropolitanas gerenciadas pela Prefeitura de Belém devem operar com a mesma frequência dos dias úteis, de maneira a atender ao fluxo de pessoas em trânsito para os locais de prova.

Para isso, a Semob encaminhou ordem de serviço às empresas determinando que nos dois domingos de realização do Enem 2022, nos dias 13 e 20 de novembro, a frota do sistema de transporte coletivo por ônibus seja a mesma estabelecida nos dias úteis, em todas as linhas gerenciadas pela Prefeitura de Belém, via Semob.



Texto: Rosangela Gusmao

Fonte: Agência Belém/Foto: Semob