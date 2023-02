Prefeitura garante retirada em segurança de mangueira que caiu na Avenida Nazaré

Uma mangueira de pequeno porte caiu na Avenida Nazaré, entre a Travessa Quintino Bocaiuva e a Avenida Generalíssimo Deodoro, na noite desta terça-feira, 14 de fevereiro.

Técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) chegaram ao local, logo após a queda da árvore. Eles constataram que trata-se de uma mangueira jovem, cuja raiz sofreu um corte drástico e foi coberta de cimento.

Investigação

Além destas constatações iniciais, os técnicos da Semma vão investigar, mais detalhadamente, o que provocou a queda de um vegetal jovem, sem que tenha ocorrido ventania ou qualquer outro fenômeno da natureza, que possa ter contribuído para esse incidente.

Moradores conversaram com o diretor-geral da Semma, Leonardo Farias, que esteve no local, e informaram que foram vistos trabalhadores construindo uma calçada ao redor do tronco da árvore.

Em função desses relatos, o diretor vai solicitar imagens de câmeras de segurança das imediações, para ajudar nas investigações sobre os motivos da queda da árvore.

Segundo o diretor do Departamento de Áreas Verdes Públicas da Semma (DAVP), Kayan Rossy, a cobertura da raiz de uma árvore com cimento sufoca o vegetal e impede que ele consiga absorver água e nutrientes, levando-o à morte.

Os bombeiros também estiveram na Avenida Nazaré, fazendo o trabalho de retalhamento do vegetal. Os funcionários da Semma vão fazer a remoção do material para o local adequado.

Seguranca no trânsito

Agentes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) desviaram o trânsito da Avenida Nazaré para as Travessas Quintino Bocaíuva e Rui Barbosa e atuaram na orientação para garantir a fluidez e segurança viária. Foram mobilizados duas viaturas e cinco agentes.

O trecho da via, entre a Travessa Quintino Bocaiúva e Avenida Generalíssimo Deodoro, foi interditado por causa da queda da mangueira, em frente à sede do Clube do Remo.

Apoio

Os agentes da Semob deram apoio ao trabalho da equipe técnica da Semma e do Corpo de Bombeiros, garantido retirada do vegetal em segurança.

De acordo com o diretor-geral da Semma, Leonardo Farias, a via já foi desobstruída e a mangueira retalhada. Os restos da árvore estão sendo removidos.

Nesta quarta-feira, 15, a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) deve fazer o serviço de rescaldo na área.

Texto: Antonio Carlos

Colaboração: Rosangela Gusmao

Fonte: Agência belém/Foto: Ascom Sesma