Prefeitura garante segurança no processo eleitoral para o Conselho Tutelar de Belém

A segurança da eleição dos novos conselheiros tutelares, que acontece no próximo domingo, 1° de outubro, ficará sob a responsabilidade da Prefeitura de Belém, por meio da Guarda Municipal (GMB), integrada com a Polícia Militar, atuando antes, durante e depois do processo eleitoral.



Para atuar na escolha dos novos conselheiros tutelares de Belém, a GMB vai empregar 174 guardas municipais dos grupamentos Operacional e Táticos, 12 motocicletas e 10 viaturas quatro rodas. O pleito eleitoral inicia às 8h e encerra às 17h, com 63 polos de votação disponíveis para a população, sendo 31 pontos distribuídos nas escolas municipais das regiões distritais da capital paraense, os quais vão ser monitorados pela GMB.

Pelo planejamento, serão dois guardas municipais instalados em pontos fixos em cada local de votação, garantindo a segurança dos eleitores. Além dos pontos fixos, ao longo de todo o processo, a Guarda vai empregar de forma estratégica viaturas e motocicletas para fazerem o patrulhamento preventivo e ostensivo nas adjacências das escolas onde vão ocorrer o pleito.

“O nosso trabalho é integrado com a Polícia Militar e será do início até o encerramento do processo eleitoral. Dos oito distritos, a Guarda ficou responsável pelos distritos Dabem, Dabel, Daico e D’água e o restante ficou com a Polícia Militar”, explicou o Inspetor Chefe da Divisão de Operações, Élcio Vale.



Urnas – Segundo ele, a segurança das urnas está também sob a responsabilidade da GMB. “O trabalho é antes e depois das eleições. Por exemplo, a Guarda vai receber as urnas do Tribunal de Regional Eleitoral (TRE) nesta sexta-feira, 29, e os equipamentos serão escoltadas pelas forças de segurança até os pontos de votação. No domingo, a segurança municipal estará nas ruas a partir das 7h e o trabalho só termina com o fim da apuração, que será na Escola Municipal Benvinda de França Messias, em São Brás”, detalhou.







Texto: Thais Veiga

Fonte: Agência Belém/Foto: Divulgação