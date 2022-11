Prefeitura garante tranquilidade e conforto nos cemitérios no Dia de Finados

Um dia para prestar homenagens aos que já morreram. Nesta quarta-feira, 2, celebra-se o Dia de Finados e os cemitérios municipais de São Jorge, no bairro da Marambaia, e de Santa Izabel, no Guamá, tiveram grande movimentação durante todo o dia.

“A nossa expectativa é que esse ano as vendas sejam bem melhor do que no ano passado já que no ano passado ainda estávamos vivendo com a pandemia o que deixou o movimento franco aqui no Dia de Finados”, conta a vendedora de flores e velas Lindalva Reis dos Santos, que trabalha em frente ao cemitério de São Jorge há mais de dez anos.

Desde as primeiras horas da manhã desta quarta-feira, 2, o cemitério de São Jorge registrou grande movimentação de pessoas que prestavam homenagens a entes queridos sepultados no local. Uma dessas pessoas foi o aposentado Francisco Barros, morador do bairro de Val-de-Cans e que tem os pais enterrados no cemitério.

“Essa é uma data que fica na memória da gente, que faz a gente lembrar de pessoas que amamos mas que não estão mais entre nós. Hoje é um dia de prestar homenagens a quem nós temos saudades”, descreve o simbolismo do Dia de Finados o aposentado Francisco que todos os anos visita o cemitério de São Jorge na data.

Santa Izabel

No cemitério público municipal de Santa Izabel a movimentação neste Dia de Finados também foi intensa. A aposentada Graça Paula foi uma entre tantas pessoas que visitaram o cemitério de Santa Izabel nesta quarta-feira. “Como eu já perdi muitas pessoas da minha família e a maioria está enterrada aqui no Santa Izabel essa data acaba se tornando muito importante e triste para mim. Por isso faço questão de vir aqui todos os anos”, explica Graça.

Assim como no cemitério de São Jorge, os comerciantes e ambulantes da frente do cemitério de Santa Izabel estavam vivendo a expectativa de boas vendas. “A gente não espera uma movimentação tão grande assim. No finados passado tivemos prejuízos e no deste ano tenho certeza que vamos vender tudo”, afirma a vendedora de flores Aline Almeida.

Operação Finados

A Prefeitura de Belém por meio de seus diversos órgãos realizou uma grande operação para garantir a tranquilidade da população que passasse pelos dois principais cemitérios públicos de Belém. Por meio da Secretaria Municipal de Urbanismo (Seur), pasta responsável pela administração dos locais, foram reforçadas as ações de limpeza e iluminação no local que ocorrem durante o ano todo.

“Nós estamos trabalhando diariamente para recuperar as condições dos cemitérios que são administrados pela Seurb. Eles estavam completamente abandonados. Nosso principal objetivo é oferecer mais conforto aos visitantes que vão aos cemitérios durante o ano todo”, explica o secretário de Urbanismo, Devison Alves.

A Seurb trabalhou com a expectativa de receber somente no maior cemitério público da cidade, o de Santa Izabel, cerca de 20 mil visitantes neste Dia de Finados. Já no de São Jorge a estimativa foi de 10 mil visitantes.

Segurança e mobilidade

Neste Dia de Finados a Guarda Municipal e a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) reforçaram seus efeitos no entorno e no interior dos dois cemitérios.

A Guarda Municipal participou da operação do Dia de Finados no cemitério de Santa Izabel com 70 agentes, sendo 35 por turno, três viaturas e quatro motocicletas, na terça-feira (1º) e quarta-feira (2), a partir das 6h30 até o fechamento dos portões, às 17h. Já no cemitério de São Jorge, no bairro da Marambaia, a cada dia, 32 guardas municipais garantiram a segurança no local e redondezas.

Por sua vez a Semob disponibilizou para trabalhar nos dois cemitérios neste Dia de Finados um efetivo de 28 agentes de trânsito, 7 viaturas e 2 motos. Sendo 18 agentes atuando no turno da manhã e 10 à tarde na orientação e organização do trânsito de acesso aos cemitérios.

Texto: Fabricio Lopes

Fonte: Agência Belém/Foto: João Gomes