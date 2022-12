Prefeitura garante vacinação contra a covid-19 durante as festas de fim de ano

A vacinação contra covid-19 estará disponível para a população neste período das festas de fim de ano, Natal e Ano Novo. Mas a população deve ficar atenta porque os pontos de vacinação que funcionam nas universidades não funcionarão devido ao recesso de fim de ano. Já nos hospitais das Forças Armadas os pontos de vacinação funcionarão, mas em horários reduzidos. Nas salas de vacinação das Unidades Básicas de Saúde (UBS) a vacinação seguirá normal de segunda a sexta, de 8h às 17h.

A Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) informa que as doses de vacinas contra a covid-19 recebidas nas últimas semanas pelo município foram todas distribuídas para as salas de vacinação da cidade das Unidades Básicas de Saúde de Belém.

Não há muitas doses de vacinas para covid-19 disponíveis no estoque da Sesma. Em alguns pontos, em especial nos mais procurados pela população, pode haver falta de imunizantes. A Sesma ressalta que, em negociação com a Secretaria Estadual de Saúde (Sespa), mais 10 mil doses da Pfizer Adulto e 4 mil doses d AstraZeneca estarão disponíveis à população até terça-feira, 20.

A Sesma reforça que também aguarda novas remessas da Pfizer Baby, que segue em falta na capital. Importante ressaltar é que a falta de vacinas de uma maneira geral não afeta somente Belém, pois há escassez de imunizantes em todo o território nacional.

Covid-19

A vacina é destinada a todos aqueles (crianças, jovens, adultos e idosos) que ainda não receberam a primeira ou a segunda dose. Para as crianças, a vacina está disponível a partir dos 6 meses de idade. Já a dose de reforço (terceira ou a quarta dose) deve ser feita com intervalo de quatro meses da dose anterior e está disponível para todas as pessoas, a partir de 18 anos.

A quarta dose também é ofertada para todos os imunocomprometidos, a partir de 12 anos de idade, com apresentação de uma cópia do laudo, atestado ou outro documento que comprove alto grau de imunossupressão. Belém já aplica a quinta dose da vacina anticovid para idosos a partir de 60 anos. Esse reforço também é disponibilizado para imunocomprometidos, grávidas e puérperas.

Rotina

A Sesma reforça que segue normalmente com a vacinação de rotina dos calendários da criança, adolescente, gestante, adulto e idoso. Inclusive, a vacina Influenza (contra gripe) segue disponibilizada na rotina a toda e qualquer pessoa, a partir dos 6 meses de idade que ainda não tenha se vacinado.

Documentos

Para se vacinar é necessário apresentar RG, CPF e o cartão de vacinação de Belém. Os imunocomprometidos, pessoas com deficiência e doenças crônicas precisam apresentar laudo ou receita médica que comprove a condição.

Locais de vacinação

– Unidades Básicas de Saúde (UBS): de segunda a sexta-feira, o atendimento é de 8h às 17h;

– Hospital do Exército: segunda a sexta-feira, de 8h às 12h;

– Hospital de Aeronáutica: segunda a sexta-feira, de 8h às 11h;

– Hospital Naval: terça e quinta-feira, de 8h às 12h;

– Universidades: Unama (não funcionará no período de 26 de dezembro a 08 de janeiro), Fibra (não funcionará de 23 de dezembro a 08 de janeiro), Unifamaz ( não funcionará de 23 de dezembro a 10 de janeiro).

Texto: Danielly Gomes

Fonte: Agência Belém/Foto: Joyce Ferreira/Comus