Prefeitura inaugura escola Albertina Moreira nesta sexta em Marabá

A Prefeitura de Marabá vai entregar oficialmente, nesta sexta-feira (11), a revitalização da Escola Municipal Albertina Moreira dos Reis, localizada na Folha 6, Nova Marabá. O espaço escolar foi totalmente transformado em um ambiente mais bonito, agradável e propício à aprendizagem dos 471 alunos matriculados este ano, do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. A cerimônia de entrega do novo espaço da escola acontece a partir das 17h.

A destora Marcelí Izaias, acredita que o novo espaço vai proporcionar mais confortos aos estudantes. E que as mudanças positivas foram realizadas em quase toda a estrutura da escola. “A revitalização foi feita com muito carinho mudando todo o aspecto físico da escola. Hoje, estamos recebendo uma escola totalmente bonita, cheia de vida com esse jardim. Toda a estrutura é nova, praticamente foi reconstruída. Recebe um aspecto totalmente diferente e positivo”, avalia.

As obras contemplaram todos os espaços da escola e houve ampliação na sala do Atendimento Educacional Especializado (AEE) e dos banheiros, inclusive com a acessibilidade. A escola ainda conta com sala de leitura e multifuncional, laboratório de informática, quadra esportiva, entre outros espaços importantes.

Outra mudança importante está na cozinha, agora mais ampla com todo o revestimento cerâmico trocado, bem como, o bloco administrativo. O telhado e o forro foram substituídos nos pontos onde estavam danificados. O piso é de granitina e a quadra também está reformada com cobertura, piso e iluminação novos. Um detalhe da revitalização é que deixou o ambiente escolar mais moderno com sistema de combate a incêndios.

Para reforçar a segurança da escola, o muro da escola foi ampliado em mais dois metros, alcançado a altura de cinco metros. E para reforçar a estrutura os portões também foram substituídos.

Adriana Francisca da Silva é professora do 4 º ano na escola, mas também é mãe da aluna Laura, do 2º ano. Ela observa o quanto as obras têm refletido positivamente.

“Temos acompanhado a reforma desde o início e conhecemos o antes e o depois. Tem sido impactante não só para os alunos, mas para toda a comunidade. Hoje a escola se tornou uma referência. Temos muitos pais buscando a escola e não é só pela estrutura, mas claro que isso nos motiva. As crianças ficam mais motivadas num ambiente agradável. Minha filha diz que a escola está bonita, e isso é gratificante”, comenta a pedagoga.

A EMEF Albertina ainda ganhou uma pintura de aproximadamente 5 metros de altura, no hall de entrada. A arte é do artista plástico Bino Sousa valorizando mais ainda o espaço escolar. (Portal Debate com informações da Secom PMM)