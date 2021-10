Prefeitura inaugura iluminação temática na abertura oficial do Círio de Nazaré

“Tá muito bonita, principalmente a imagem de Nossa Senhora que é toda colorida. Por onde passamos a cidade já tá iluminada e o clima de Círio só aumenta”, comentou a professora de educação física, Renata Silva, 35 anos, que ficou emocionada ao ver a iluminação temática do Círio instalada no na Praça Santuário de Nazaré pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria de Urbanismo (Seurb).

A inauguração da decoração luminosa foi realizada na noite desta terça-feira, 5, após a missa de abertura oficial do 229° Círio de Nossa Senhora de Nazaré. O bispo auxiliar de Belém, Dom Assis Ribeiro, ao lado do vice-prefeito de Belém, Edilson Moura, e demais autoridades, declarou aberta a quadra nazarena. A iluminação na Praça Santuário conta com um grande túnel iluminado, uma imagem da santa montada com lâmpadas de LED na entrada da praça e figuras luminosas em formato de santa e anjo nos postes. “As luzes da praça rememoram um pouco os mantos de Nossa Senhora.

A prefeitura tem uma satisfação imensa em ser parceira da Arquidiocese de Belém e que tenhamos um Círio de paz”, desejou o vice-prefeito, Edilson Moura. A aposentada Nazaré Reis, 77 anos, aproveitou a decoração para fazer fotos. Ela celebrou a chegada de mais um Círio. “A decoração está bela. Tô vendo tudo organizado, toda a cidade com decorações especiais, um clima de Círio em todos os cantos.

Estou na expectativa de ver a imagem decorada na Doca”, contou. Decoração luminosa Até o dia 8 de outubro, a Prefeitura de Belém vai inaugurar outras estações decorativas. Na avenida Visconde de Souza Franco, a Doca, com Marechal Hermes, a imagem luminosa de Nossa Senhora, com 20 metros de altura e 11 metros de largura, será inaugurada na sexta-feira, 8. Também foram criadas três estações luminosas com adereços em formato de estrela cadente, cometa, santa iluminada, figuras luminosas em forma da palavra Círio, de conjunto de notas musicais, de anjo e da Sagrada Família, que vão ser instaladas na Praça dos Estivadores, na Praça da República e no Largo do Redondo.

Ao todo são mais de seis mil lâmpadas utilizadas em todas as decorações. “A iluminação contempla várias partes da cidade. Ainda vamos inaugurar a iluminação da Sé e a Santa na Doca, que vai girar em 360 graus, como se estivesse abençoando os romeiros”, explica o secretário municipal de Urbanismo, Deivison Alves. Para o bispo auxiliar Dom Assis Ribeiro, as luzes da decoração possuem um simbolismo importante. “A luz é Jesus, ele disse que é a luz do mundo. Então a luz brilha, afugenta as trevas e onde há luz não existe maldade”, concluiu o sacerdote.



Texto: Victor Miranda

Fonte: Agência Belém