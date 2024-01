Prefeitura inicia agenda de cursos voltados à preparação de Belém para a COP-30

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Administração (Semad), inaugurou, na manhã desta segunda-feira, 22, a agenda de cursos de 2024 voltados à preparação da capital paraense para sediar a Conferência da Organização das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP-30, a ser realizada em novembro do próximo ano.

Em parceria com a Universidade Federal do Pará (UFPA) e graças ao Grupo de Pesquisa em Educação Ambiental na Amazônia (Geamaz), 167 servidores municipais, dependentes de servidores e público em geral desfrutarão de um espaço de reflexão e capacitação com o tema “COP-30: Belém e os desafios da educação ambiental na Amazônia no contexto das mudanças climáticas”. O curso se dará até o dia 29, no auditório do Centro Integrado de Inclusão e Cidadania (CIIC).

“Nós falamos de clima, mas, como o clima se relaciona com aspectos técnicos, muito específicos, com os aspectos sociais e econômicos, tudo isso confluindo com a noção de ambiental, que não é separado da política? Esta é uma oportunidade de acesso a informações a que o servidor tem direito, mas muitas vezes, no seu local de trabalho, não consegue obter”, argumentou a secretária de Administração, Jurandir Novaes.

Doutora em Ciências da Educação e Especialista em Educação Ambiental, a professora Maria Ludetana Araújo levou adiante o primeiro dia do curso. Ela destacou a importância da participação social, do esforço coletivo, na construção de uma cidade melhor.

“O que nós queremos mostrar a quem está no poder é que nós queremos uma cidade sustentável e esse é meu papel como professora há 43 anos na UFPA. Se nós queremos uma Belém sustentável, não é só papel do prefeito, é papel nosso. No meu caso, como professora, não sou sacerdote, mas, uma pessoa comprometida com a mudança. Não existe mais espaço para discursos, mas para quem faz a diferença”, reafirmou. Para a professora, uma das metas do processo de formação é “trabalhar com todos os ODS [Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU] para realmente atender as necessidades do ser humano”.

Roberta Ribeiro, servidora do Instituto de Previdência do Município de Belém (IPMB), participa do curso e avalia. “Me parece muito lucrativa esta oportunidade. Me chamou atenção a abordagem sobre nossos igarapés, garças e peixes. Estou ansiosa pelos próximos dias, para aprender como fundamentar e ajudar outras pessoas que desejam trabalhar com qualidade e chegar com êxito na solução de problemas relacionados à nossa cidade”, garante.

O curso está sendo organizado pela Escola de Gestão Pública (EGP) e Universidade Livre da Amazônia (Ulam) e novas atividades formativas serão oferecidas, no decorrer do ano, em parceria com diversas instituições e organizações. As programações seguirão sendo divulgadas nas redes sociais da Semad.

Texto: Erika Morhy

Fonte: Agência Belém/Foto: AScom Semad/Divulgação