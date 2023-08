Prefeitura inicia campanha de multivacinação em Santarém

A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), iniciou a Campanha de Multivacinação. A ação, que iniciou anteontem, quinta-feira, 10, se estende até o próximo dia 31/08. A data estratégica do ‘dia D’ será 19 de agosto. A imunização ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) da zona urbana, planalto e rios. O intuito é atualizar a cobertura vacinal em crianças e adolescentes e combater o risco de reintrodução de doenças que já foram eliminadas pela vacinação.

Dentre as vacinas disponíveis, estão: Hepatite A e B, Penta (DTP/Hib/Hep B), Pneumocócica 10 valente, VIP (vacina inativada poliomielite), VRH (vacina rotavírus humano), Meningocócica C (conjugada), VOP (vacina oral poliomielite), febre amarela, tríplice viral (sarampo, rubéola, caxumba), DTP (tríplice bacteriana), Varicela e HPV quadrivalente (papilomavírus humano). Aos adolescentes, estarão disponíveis as vacinas HPV, dT (dupla adulto), febre amarela, tríplice viral, hepatite B, dTpa e meningocócica ACWY (conjugada).

As campanhas de vacinação podem coincidir com a imunização contra a Covid-19 em andamento, de acordo com o calendário do esquema da criança ou adolescente. As vacinas covid-19 podem ser administradas de maneira simultânea ou com qualquer intervalo com as demais vacinas do Calendário Nacional na população a partir de três anos de idade. Para receber os imunizantes, os interessados devem apresentar carteira de vacinação, cartão SUS, um documento com foto e o CPF.

A titular da Semsa, Irlaine Figueira, reforça a importância dos responsáveis levarem os filhos para atualizar o esquema vacinal.

“A gente pede ajuda dos papais e das mamães para levarem seus filhos, crianças e adolescentes, na Unidade de Saúde mais próxima da sua casa. Manter a carteirinha de vacinação infantil atualizada faz a diferença para um desenvolvimento saudável do seu filho e para garantir a proteção da criança contra doenças”.

A imunização contra Covid-19 segue o cronograma elaborado pela rede de frio da Semsa, que estabelece o revezamento de administração de vacina nas UBS’s da zona urbana e planalto, das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados no hall da Prefeitura de Santarém. De acordo com Ministério da Saúde, o público-alvo da imunização contra Covid-19: 1ª e 2ª dose: 6 meses ou +; 3ª dose: 3 anos a 11 anos; 4ª dose: 18 anos ou + (intervalo de 4 meses).

Vacinação contra Covid-19 na área urbana

Na segunda-feira, das 8h às 16h, a imunização contra Covid-19 ocorre nas UBS’s: Aparecida, Área Verde, Diamantino, Maicá, Nova República e Salvação.

Na terça-feira, nas UBS’s: Interventoria, Mapiri, Maracanã, Uruará e Vitória Régia.

Na quarta-feira: Conquista, Matinha, Jaderlândia, Jardim Santarém e Santa Clara.

Na quinta-feira: Amparo, Esperança, Aldeia/Fátima/Laguinho, Jutaí e Santo André.

Na sexta-feira: Aeroporto Velho, Floresta, Livramento, Mararu, Prainha, Santana e Santarenzinho.

Aos sábados: hall da Prefeitura de Santarém (08h às 14h).

Vacinação contra Covid-19 no Planalto

Na segunda-feira, das 8h às 16h, a vacinação ocorre na UBS Tabocal e UBS Boa Esperança.

Na terça-feira: Guaraná e Boa Esperança.

Na quinta-feira: Cipoal, Tabocal e Alter do Chão (Eixo Forte).

Na sexta-feira: São Braz, Jacamim, São José, Alter do Chão e Guaraná.

As comunidades Tiningú, Nova Esperança do Ituqui, Santana do Ituqui e Corta Corda e a região de Rios fazem programações conforme as demandas locais.

