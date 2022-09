Prefeitura inicia cursos para geração de renda aos moradores de Belém

A Prefeitura de Belém, por meio do Banco do Povo de Belém, dará início às primeiras turmas de qualificação profissional gratuita do programa “Donas de Si”, a partir do contrato de prestação de serviço firmado com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar). O contrato no valor de R$ 303.800 possibilitará a oferta de 620 vagas em sete cursos com capacidade de geração de renda imediata, até o ano de 2023.

Na próxima segunda-feira, 26, 80 pessoas atendidas pelos Centro de Referência de Assistência Social (Cras) dos bairros do Guamá e da Pedreira irão iniciar as aulas dos cursos de “Panificação Artesanal” e de “Planejamento de Cardápio com Aproveitamento de Alimentos”.

O contrato com o Senac prevê também a oferta dos cursos de Bolos e Doces; Processamento de Frutas, Compotas, Geleias e Doces; Produção Caseira de Produtos de Higiene e Limpeza; Olericultura; e Floricultura, Jardinagem e Paisagismo.

O Donas de Si está chegando a 500 pessoas atendidas pelos cursos gratuitos iniciados há um ano e três meses. A ideia é expandir esses números não apenas com esse contrato assinado com o Senar, mas também com o contrato já em andamento com o Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), que prevê mais 1.115 vagas em um ano.

Primeiras turmas do Senar – Os cursos com alunos dos Cras do Guamá e da Pedreira terão duração de 40 horas-aula (duas semanas) com emissão de certificado válido em todo o país. Os 80 alunos serão divididos em 4 turmas com 20 vagas cada, sendo duas turmas de Panificação e duas de Planejamento de Cardápio. As aulas acontecerão nos turnos da manhã (das 8 às 12h) e da tarde (das 13h às 15h).

Os alunos do Cras da Pedreira terão aulas na própria sede do centro, que fica na Tv. Timbó, 1557, enquanto as aulas dos alunos do Cras do Guamá acontecerão no Espaço Cultural Nossa Biblioteca, localizado na Tv 25 de Junho, 214.

Nova turma do Senac – Já pelo contrato do Senac, inicia nesta segunda-feira, 26, a turma do curso Básico de Corte e Costura com 15 vagas para o atendimento do segmento da economia solidária. As aulas acontecerão às segundas, quartas e sextas-feiras, até o dia 27 de outubro, no Centro de Educação Profissional Papaleo, do Senac, que fica na rua Aristides Lobo, 1058, bairro da Campina.

Foto: Mácio Ferreira / Ag. Belém