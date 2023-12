Prefeitura inicia fiscalização de fraldários em locais públicos de grande circulação

Na manhã desta terça-feira (5), A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), realizou o processo de fiscalização do cumprimento da Lei Municipal 9219/2016, que determina a instalação de fraldários destinados a Pessoas Com Deficiência (PCD’s), crianças, adolescentes e adultos que necessitem desses ambientes em estabelecimentos públicos de grande circulação.

De acordo com a arquiteta do Devisa, Raysa Ribeiro, “além dos fraldários infantis, a Lei determina que os estabelecimentos disponibilizem espaços para que sejam realizadas trocas de fraldas em pessoas de 20 quilos ou mais que podem ser crianças, PCD’s e idosos”, informou a arquiteta.

A Sesma, por meio da Divisão de Engenharia do Devisa, realizou uma vistoria no shopping Bosque Grão-Pará para verificar o cumprimento da legislação.

Adaptação à lei

No Grão-Pará, a equipe da Sesma foi recebida pela gerente de marketing, Raphaella Rocha, que mostrou as instalações do fraldário infantil e a adaptação feita nos banheiros para PCD’s com a colocação de uma maca, onde os beneficiários da Lei podem fazer a troca das fraldas.

A fiscalização da Sesma sugeriu aos representantes do shopping que sejam garantidas formas de higienização como a disponibilização de papel descartável para cobrir a maca. Raysa esclarece que a Lei ainda não foi regulamentada, por isso, não há determinações exatas de como o espaço deve ser adequado para atender a legislação.

“Apesar disso, pode-se afirmar que o shopping está cumprindo a Lei 9219/2016. As sugestões que fizemos podem melhorar ainda mais esses espaços”, diz a arquiteta.

Os demais shoppings da capital paraense irão passar por essa fiscalização ainda este ano. Em 2024, a Devisa vai realizar a fiscalização nos estabelecimentos públicos de grande circulação de pessoas para averiguar o cumprimento da Lei.

Foto: Ascom Sesma