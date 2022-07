Prefeitura inicia nesta sexta-feira inscrição para o 46º Festival Folclórico de Santarém

A Prefeitura de Santarém, no oeste do Pará, inicia nesta sexta-feira (14), o período de inscrições para a participação dos grupos folclóricos das categorias carimbó, quadrilha estilizada, quadrilha humorística e quadrilha tradicional no 46º Festival Folclórico de Santarém, que ocorrerá no período de período de 22 a 28 de agosto. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 22 de julho e o edital está disponível no site www.santarem.pa.gov.br.

Organizado pela Secretaria Municipal de Cultura (SEMC), o festiva proposta aos participantes e também à população santarena, a exaltação da cultura local, por meio das mais variadas formas de arte produzida pelos grupos folclóricos do município, valorizando as instituições que contribuem para a promoção dos artistas regionais.

Os grupos interessados podem se inscrever pelo site da Prefeitura, observando todos os itens presentes no edital. Os anexos devem ser preenchidos, assinados e entregues na sede da Semc, na rua do Imperador, no bairro Prainha. Os anexos devem conter as comprovações da atuação do grupo, ficha de inscrição do representante legal, declaração, documentos de identidade e comprovantes de endereços.

O edital destaca que cada representante poderá inscrever apenas um Grupo/Coletivo.

Serão quatro categorias: carimbó, quadrilha estilizada, quadrilha humorística e quadrilha tradicional. Serão, ao todo, 32 grupos coletivos.

De acordo com o edital, no período de 25 a 26 de julho será feita a análise das propostas. No dia 27, serão divulgados os grupos habilitados. Dia 28, abre-se o prazo para recursos e no dia 29 será feita a divulgação dos grupos selecionados.

Fonte: O Estado Net