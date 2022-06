Prefeitura inicia o cadastramento para ambulantes que vão trabalhar no período do verão

Vendedores ambulantes que pretendem trabalhar na Ilha de Mosqueiro durante o período do mês de julho, devem realizar o cadastramento para o exercício da atividade que é valido para todos, mesmo que seja para exercer a atividade somente no mês de julho, período do verão e das férias escolares.

O prazo para o cadastramento é até o final do mês de junho, no horário das 8h às 14h, na sede da Agência Distrital de Mosqueiro, no bairro da Villa. Todos os ambulantes que trabalham em vias públicas de Mosqueiro precisam fazer o cadastramento. Para aqueles que irão trabalhar pela primeira vez será necessário fazer a solicitação. Para quem já é cadastrado é necessário conferir a documentação e providenciar o pagamento do DAM, caso esteja em atraso.

O DAM garante segurança jurídica, evitando, ainda que outras pessoas se apropriem do espaço publico sem autorização prévia. O DFO/Admos alerta que, sem a autorização, o ambulante poderá ter seu equipamento e mercadorias apreendidos durante as blitz de fiscalização. A medida é aprovada pelos ambulantes.

Para quem trabalha no ramo de alimentação deve ficar atento as indicações da Diretora Benilda Paixão que pontuou sobre a obrigatoriedade do curso de manipulação de alimentos. As inscrições para as palestras estão abertas na UMS Maracajá até o final do mês, nos horários da manhã e da tarde.

Ainda sobre o cadastro, é obrigatório, além dos documentos pessoais, o comprovante da vacinação anticovid-19. A orientação é da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma).

Outros documentos necessários são RG, CPF, comprovante de residência, carteira de saúde, carteira de manipulador de alimentos, uma foto 3×4 recente do solicitante, fotos e medidas dos equipamentos como carro, tenda e barraca.

Este ano o órgão responsável pelo cadastramento para quem atua na praça da Vila ou Matriz, é da Agência Distrital de Mosqueiro, após acordo com a Secretaria Municipal de Economia.

As praças de Carananduba, Aeroporto e Baía do Sol permanecem sob a coordenação da Admos. “Por isso, é muito importante fazer o cadastramento, a Agência Distrital precisa conhecer esses trabalhadores e garantir que eles possam desenvolver suas atividades de maneira tranquila e regularizada” pontuou Benilda Paixão.

Foto: Ascom / Agencia Distrital de Mosqueiro