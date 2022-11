Prefeitura inicia vacinação de bebês contra covid e aplicação da 5ª dose para pessoas com 60 anos em Belém

“É um alívio. Minhas duas filhas tiveram covid e ficaram muito mal, só pele e osso. Saber que elas vão ficar imunes me traz tranquilidade e paz de espírito”. O depoimento da autônoma Fernanda Von Grapp, 29 anos, resume o sentimento de mães e pais que foram nesta sexta-feira, 18, à Escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental Professora Lúcia Soares de Castro, no Marco, para participar do início da vacinação de crianças de 6 meses contra a covid-19.

A Prefeitura de Belém iniciou nesta sexta a aplicação da vacina em crianças de 6 meses a 2 anos. O local escolhido, a Escola Professora Lúcia Soares de Castro, é uma Unidade Amiga da Primeira Infância (Uapi), ação do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), em parceria com o município, que tem como objetivo promover serviços de excelência para a primeira infância, de maneira intersetorial.

Pacto pela vida

Fernanda Von Grapp e o marido, o músico João Cavalcante, 35 anos, levaram as filhas Ana e Araporã à escola. “Tomar a vacina é um ato e amor, por nós mesmos e pelos outros, um pacto que a gente faz pela saúde, pela vida. A gente precisa se abraçar e lutar contra a covid”, complementou a mãe, emocionada, com as filhas no colo.

Para o funcionário público Hugo Machado, 34 anos, poder vacinar o filho Iago, 2 anos, contra covid é uma alegria. “Primeiros fomos nós, e agora chegou a vez das nossas crianças. Já estou esperando a dose de reforço dele, daqui a três semanas. Quanto mais pessoas imunizadas, melhor para todos nós, e mais rápido podemos vencer essa guerra”, destacou o pai.

Alívio e emoção

Kiara, de 2 anos, também tomou a vacina nesta sexta, no lançamento da campanha para bebês na Escola Professora Lúcia Soares de Castro. A mãe dela, a pedagoga Carla Reis, 38 anos, frisou a importância desse avanço no combate à covid. “Esperamos muito por esse momento. A pandemia foi uma fase muito difícil. Perdemos quatro pessoas da nossa família”, lembrou.

Carla contou que foi internada grávida com covid e que, por isso, a filha nasceu antes do tempo. “Meu pulmão ficou comprometido. Mas agora é um momento de alívio e muita emoção. Quantos mais pessoas vacinadas, mais chances temos de vencer essa doença”, assinalou. Além da bebê, ela espera que pessoas com mais de 60 anos da família tomem a quinta dose – também liberada pela Prefeitura de Belém nesta sexta-feira.

A operadora de caixa Marcela Barros, 36 anos, que levou o filho Ângelo Gabriel, de 2 anos e 10 meses, para receber a vacina, disse que ficou orgulhosa em saber que a escola dele foi escolhida para iniciar essa etapa da campanha. “Ficamos mais tranquilos, mas vamos continuar tomando as medidas de segurança, pois é melhor prevenir do que remediar”, afiançou.

Início e reforço

O secretário municipal de Saúde, Maurício Bezerra, informou que cerca de 30 mil crianças na etária de 6 meses a 2 anos devem ser vacinadas em Belém. “Temos vacina para atender a todos. é a Pfizer Baby, indicada para esta faixa etária. A partir de segunda-feira, 21, vamos fazer uma agenda visitando todas as creches municipais, estaduais e privadas, e reforçar a vacinação em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS)”, informou.

O diretor de Vigilância à Saúde, Adriano Furtado, disse que o planejamento objetiva cobrir todas as faixas etárias, da primeira infância à terceira idade. “Monitoramos esses grupos, de crianças e idosos, com muito critério e diariamente. Em Belém não tivemos registro do aumento de casos que impactassem na nossa capacidade de atendimento. Estamos agindo de forma preventiva”, afirmou.

Em Belém, 54% das pessoas tomaram as quatro doses do imunizante contra covid. “A vacina está disponível para todos, inclusive para quem ainda não tomou nenhuma dose. E mais: estamos falando da vacina contra covid, mas nossas UBS estão abastecidas com outras vacinas, como Influenza, sarampo e contra a poliomielite”, lembrou a coordenadora municipal de Imunização, Nazaré Athayde.

Texto: Luiz Carlos Santos

Fonte: Agência Belém/Foto: João Gomes/COMUS