Prefeitura inicia vacinação de crianças contra a covid-19 e segue com calendário na segunda e terça-feira

A indígena da etnia Warao, Eliana Maria Perez Nunes, 7 anos, Marcos Daniel Pantoja, 6, e Enzo Ferreira Fernandes, 5, foram as três primeira crianças, respectivamente, vacindas contra a covid-19, em Belém, neste sábado, 15.

A vacinação ocorreu simbolicamente com aplicação da doses em 20 crianças com comorbidades, especiais e indígenas, no Centro de Referência de Inclusão Educacional Gabriel Lima Mendes, em Nazaré.

As doses fazem parte da primeira remessa que Belém recebeu com 12.500 doses das vacinas da Pfizer. Na capital, o total de 141.642 crianças, de 5 a 11 anos, estão aptas a receber a vacina contra a covid-19.

Momentos difíceis – A professora Érica Ferreira, 40 anos, estava em lágrimas, momentos antes do filho, que é asmático, Enzo Ferreira, 05, ser vacinado.

Ela lembrou dos momentos difíceis que passou com filho devido a pandemia. “Foram momentos difíceis. Então, a vacina hoje é um horizonte de esperança. Eu tinha medo dele pegar esse vírus e eu não conseguia pensar a vida sem ele”, contou a professora.

Érica ainda reafirmou a importância de imunizar as criancas. “É uma obrigação enquanto responsáveis de vacinar nossas crianças. Que todos pais levem as suas crianças para imunizar”.

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, emocionado, acompanhou a vacinação das crianças e destacou que a Prefeitura de Belém está empenhada em imunizar todas as crianças belenenses de 5 a 11 anos.

“Podemos garantir hoje que as doses que chegaram serão, a partir de segunda-feira, aplicadas, seguindo os protocolos, vacinando crianças com comorbidades, deficiência e comunidades indígenas e quilombolas”, informou.

Calendário – Belém dará continuidade à vacinação de crianças de 5 a 11 anos nesta segunda,17, e terça-feira, 18. A primeira dose da vacina Pfizer pediátrica será aplicada, exclusivamente, nas crianças com comorbidades e deficiência nascidas nos anos de 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e nos nascidos até o dia 18 de janeiro de 2017 (5 a 11 anos completos). A meta é vacinar de 5 a 7 mil crianças dentro desse grupo prioritário.

Serão disponibilizados pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) 17 pontos de vacinação exclusivos para a imunização das crianças. Os postos funcionarão das 9h às 17h.

“Muitos desses 17 pontos funcionaram na primeira fase da campanha de vacinação, não estavam mais funcionando e vão voltar a funcionar agora. Na segunda e terça-feira, eles atenderão apenas crianças. Os adultos que precisarem se vacinar poderão procurar qualquer um dos outros pontos em Belém, seja para a primeira, segunda ou terceira dose”, explicou o diretor do Departamento de Vigilância em Saúde da Sesma, Cláudio Salgado.

Para se vacinar, os menores de idade devem estar acompanhados pelo responsável legal, que deverá apresentar CPF para registro. Caso a criança tenha CPF e identidade, os documentos também devem ser apresentados.

É necessário levar uma cópia do laudo, atestado ou receita médica que comprove a comorbidade ou deficiência permanente e que será retido no ponto de vacinação.

Comprovação – A comprovação da deficiência ou da comodidade pode ser feita pela apresentação de cópia de um dos seguintes documentos: laudo médico; cartões de gratuidade no transporte público que indiquem condição de deficiência; carteira APPD; comprovante do BPC; documentos comprobatórios de atendimento em centros de reabilitação ou unidades especializadas no atendimento de pessoas com deficiência; documento oficial de identidade com a indicação da deficiência ou qualquer outro documento que indique se tratar de pessoa com deficiência e que será retido no ponto de vacinação.

Critérios de Inclusão das Pessoas com Deficiência Permanente:

1. A Sesma entende que as pessoas com deficiências permanentes não aparentes não podem ser distinguidas desse grupo prioritário e, desde que apresentem algum comprovante de condição como os descritos acima, estarão incluídas no grupo prioritário;

2. Devem ser vacinadas pessoas que apresentem limitação motora que cause grande dificuldade ou incapacidade para andar ou subir escadas;

3. Devem ser vacinadas pessoas com grande dificuldade ou incapacidade de ouvir (que utiliza aparelho auditivo);

4. Devem ser vacinadas pessoas com grande dificuldade ou incapacidade de enxergar (mesmo com o uso de lentes corretivas);

5. Devem ser vacinadas pessoas com alguma deficiência intelectual permanente (que limite as suas atividades habituais, como ir à escola, brincar, etc.).

Critérios de Comorbidades:

1. Anemia falciforme;

2. Arritmias cardíacas;

3. Câncer;

4. Cardiopatia hipertensiva;

5. Cardiopatias congênitas;

6. Cirrose hepática;

7. Cor-pulmonante e hipertensão pulmonar;

8. Diabetes mellitus;

9. Doença cerebrovascular;

10. Doença da aorta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosa;

11. Doença renal crônica;

12. Hipertensão arterial;

13. HIV;

14. Imunossuprimidos;

15. Insuficiência cardíaca;

16. Miocardiopatias e pericardiopatias;

17. Obesidade mórbida;

18. Pneumopatias crônicas graves;

19. Próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados;

20. Síndrome coronarianas;

21. Síndrome de Down;

22. Talassemia;

23. Transtornos do Espectro Autista (TEA);

24. Valvopatias.

Pontos de vacinação exclusivo para o atendimento de crianças (adolescentes e adultos não serão atendidos nesses pontos nos dias exclusivos para atendimento de crianças de 05 a 11 anos):

1. Boulevard Shopping Belém – Estacionamento G6. Av. Visconde de Souza Franco, 776. Reduto;

2. Cassazum. Tv. Perebebuí, 2042, Pedreira;

3. CCBS-UEPA, esquina da Perebebuí com Almirante Barroso;

4. Escola de Enfermagem da UEPA. Avenida José Bonifácio, nº 1289, bairro do Guamá;

5. Faculdade Cosmopolita. Avenida Tavares Bastos 1313, Marambaia;

6. FIBRA. Avenida Gentil Bittencourt, nº 1144, bairro de Nazaré;

7. FUNBOSQUE. Avenida Nossa Senhora da Conceição, Distrito de Outeiro;

8. Ginásio Mangueirinho. Avenida Augusto Montenegro, nº 524, bairro do Mangueirão;

9. Icoaraci. Escola Liceu de Artes e Ofícios Mestre Raimundo Cardoso. Tv. dos Andradas, 1110 – Ponta

Grossa;

10. Icoaraci. SEST SENAT. Av. Augusto Montenegro, 765 – Águas Negras

11. IT Center. Av. Senador Lemos, 3153, bairro da Sacramenta;

12. Mosqueiro. Casa de Endemias de Mosqueiro, Rua Francelina Santos (rua da bateria), Farol;

13. Mosqueiro. E.M.E.F. Desembargador Maroja Neto. Estr. do São Francisco, s/n – São Francisco;

14. Shopping Bosque Grão-Pará, entrada de carros exclusivo pelo acesso do Condomínio Cidade Cristal (acesso D) e entrada de pedestres pelo acesso da Rodovia dos Trabalhadores (acesso G);

15. Unidade de Referência Especializada Materno Infantil e Adolescente – Uremia, Av. Alcindo Cacela, 1421 – Umarizal;

16. Unifamaz, Av. Visc. de Souza Franco, 72 – Reduto;

17. Universidade Federal do Pará (Mirante do Rio/UFPA – Campus Guamá), situado no Campus Universitário Guamá – Av. Perimetral (entrada 3º Portão) em frente ao Terminal de Ônibus.

Texto: Danielly Gomes

Colaboração: Joyce Assunção

Fonte: Agência Belém/Foto: João Gomes